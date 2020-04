– Hvis de vil ha priskrig, så skal de jammen meg få det, og det kan du sitere meg på, kontrer Coops kommunikasjonsdirektør til ABC Nyheter. Les mer om deres mottilbud lengre nede i artikkelen.

Dagens Næringsliv meldte fredag morgen om priskrig-deklarasjonen til Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy.

– Vi kutter prisen på over 200 varer blant våre bestselgere med 20 prosent i de åtte neste ukene. Priskuttet er det største vi noen gang har gjort. Dette gjør vi for å være med på dugnaden myndighetene har oppfordret til, sier Bjørkøy til dn.no.

Han bekrefter overfor avisen at de i likhet med de fleste andre matvarekjedene har fått en solid økning i salget etter at Norge gikk i corona-dvale. Økningen de siste ukene skal være på 15 prosent. Priskuttet de nå legget opp til skal koste 200 millioner kroner.

Ingen påske-priskrig

Denne påsken ble det aldri noen priskrig på typiske påskevarer, slik man har vært vant til. Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis uttalte til DN før påske at det ville vært ekstremt umoralsk med en priskrig under coronakrisen, og pekte på at det ville være uheldig i en tid med stor smittefare og at hamstring ville kunne føre til vareknapphet.

– Vi mener at det er umoralsk ikke å bidra til lavere priser når det er så mange permitterte og folk uten jobb. Vår oppgave er å skaffe billigere varer, sier Bjørkøy til DN fredag.

Coop: – Spekulativt

Coop er ikke spesielt imponerte over at deres uttalelser før påske trekkes opp nå.

Bjørn Takle Friis er kommunikasjonsdirektør i Coop. Foto: coop

– Vi ble spurt om det kom til å bli priskrig i påsken, som det pleier og sa at det ville være feil å starte en priskrig når det er om å gjøre å begrense smitte og det er lite tilgang på varer. Det var heller ingen av konkurrentene som startet da, påpeker Bjørn Takle Friis i Coop til ABC Nyheter.

– At de bruker dette som et eksempel nå etter påsken, synes vi er spekulativt. Hvis de var så barmhjertige ville de redusert prisene når folk handlet som mest, svarer Friis.

Han er heller ikke spesielt imponert over hvilke varer Kiwi setter ned, og peker på at det er mangel på flere av varene.

– De har tilbud på varer det ikke er tilgang på, som mel. De har tilbud på 5-6 forskjellige meltyper, som det nesten ikke er tilgang på. Produsentene sliter med å produsere nok. Å ha tilbud på varer man ikke kan selge; da blir det en billig priskrig. Jeg synes jo det er litt spesielt, sier Coop-kommunikasjonsdirektøren.

Kontrer med «17. mai-varer»

Han bekrefter at Coop i morgentimene fredag jobbet for å komme med et motsvar til Kiwis invitasjon.

– Vi satte ned prisen på de samme 200 varene som Kiwi like mye allerede i dag morges. I tillegg har vi valgt ut 25 typiske 17. mai-varer vi har satt ned med mellom 20-40 prosent, svarer Friis. Coop utelukker ikke at det kan komme enda flere tilbudsvarer.

Coops 25 ytterligere tilbudsvarer COOP MAKRELLFILET 170G - 26,7% Ny pris: 9,90 kr COOP FRUKTMUSLI 750G - 22% Ny pris: 19,90 kr COOP APPELSINSAFT UTS 0.9L.FL - 22,2% Ny pris: 33,- kr COOP HUSH.SAFT UTS 0.9L FL - 20,1% Ny pris: 23,90 kr COOP DUOPÅLEGG 400G - 23,9% Ny pris: 15,90 kr COOP NØTTEPÅLEGG 400G - 21,2% Ny pris: 11,50 kr COOP PEANØTTSMØR 350G - 26,8% Ny pris: 19,90 kr COOP PASTASAUS CLASSICO 420G - 22,3% Ny pris: 12,90 kr COOP PASTASAUS HV.LØK/BA - 31,3% Ny pris: 9,90 kr COOP KAVIAR 190G TUBE - 29,3% Ny pris: 9,90 kr COOP LETT MAJONES TUBE 170G - 20,2% Ny pris: 9,90 kr COOP ITALIENSK SALAT M.KJ.180G - 20,1% Ny pris: 13,50 kr COOP KREPS OG CHILISALAT 180G - 20,7% Ny pris: 24,9 kr COOP REKESALAT 180G - 21,8% Ny pris: 16,90 kr COOP MARGARIN U.PALMEOLJE 550G - 32,7% Ny pris: 9,90 kr X-TRA MARGARIN 500G - 26,1% Ny pris: 9,90 kr COOP BL.MORGENSTYKKER FR 450G - 23,2% Ny pris: 17,90 kr X-TRA HVITLØKSBAGUETT FR 350G - 36,5% Ny pris: 9,90 kr COOP PIZZA M/MOZARELLA 605G - 33,4% Ny pris: 34,90 kr COOP PIZZA SPECIAL 570G - 33,4% Ny pris: 34,90 kr COOP DISCO ISPINNER 8STK - 20,7% Ny pris: 19,90 kr COOP FANTASY ISPINNER 8STK - 39,5% Ny pris: 19,90 kr COOP KRONE IS JORDBÆR 6PK - 28,7% Ny pris: 19,90 kr COOP KRONE IS SJOKOLADE 6PK - 28,7% Ny pris: 19,90 kr COOP TRIO YOGHURT 8STK - 24,3% Ny pris: 24,90 kr Kilde: Coop

– Hva skyldes at dere nå har snudd med tanke på bekymringene deres om smittevern og hamstring før påske?

– Vi følte oss ikke trygge før påsken. Det var en ekstrem periode. Det er det jo vanligvis også, og i år ble tidenes påske, forklarer Coop-sjefen.

De eneste to dagene de siste årene som det har blitt handlet mer, var lille julaften 2019 og torsdag 12. mars, dagen etter corona-tiltakene ble innført.

– Nå er situasjonen annerledes. Vi har tiltak på plass for å sikre smittevern og logistikk til butikkene. Vi føler oss trygge på at dette skal vi klare å håndtere. Vi opprettholder også smitteverntiltakene fra påsken videre, sier han.

Erfaringene så langt har vært at folk går sjeldnere til butikken, men handler mer når de er der.

– Så blir det spennende å se hva som skjer når hytteforbudet oppheves og det trolig blir en større pågang til de små butikkene på fjellene, sier han og bekrefter at deres butikker også på mindre steder er forberedt på et eventuelt storinnrykk.

– Det skal være nok varer også til folket i fjellheimen.