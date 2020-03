– I praksis slår ikke de ulike corona-tiltakene i Sverige og Norge ut ulikt på økonomi og børs, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

Svenske myndigheter har valgt en betydelig mildere linje i sin bekjemping av coronaviruset enn Norge, noe de holdt fast ved på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Red. anm: Tirsdag formiddag ble det klart at Sveriges regjering anbefaler at landets videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges og at elever og studenter får undervisning på nettet.

På pressekonferansen appellerte statsepidemiolog i den svenske Folkhälsomyndigheten, Anders Tegnell, til innbyggernes ansvar:

– Det er nå et stort personlig ansvar å bli hjemme hvis du føler deg syk. Hold deg hjemme til det har gått over, og legg til to dager. Og vær hjemme, gå ikke på kino disse dagene, sa han.

– Vi overlater til kinoene å vurdere situasjonen og hvordan man kan forbedre situasjonen. Går det ikke, får man stenge, sa Tegnell på spørsmål om de burde stenges.

– Blir ikke forskjellige utslag

Så hvordan slår den svenske, henholdsvis norske strategien ut på økonomien? Får næringslivet og finansverdenen det lettere i Sverige enn Norge takket være ulik corona-bekjemping?

– Det er ingen tvil om at de strengere norske tiltakene slår hardere ut. Men uansett oppfører folk seg i Sverige, Storbritannia og Sveits seg stort sett som om tiltakene var innført der også, sier Harald Magnus Andreassen til ABC Nyheter.

Han påpeker at flytrafikken og besøk på hoteller og restauranter er er svært så begrenset også i Sverige.

– Derfor er det ikke sikkert at de økonomiske utslagene blir så forskjellige, mener Andreassen.

– Vi overvurderer politikken



– Får det ikke betydning for den økonomiske aktiviteten i Sverige, sammenliknet med Norge, at de ikke får samme fravær i og med at skoler og barnehager er åpne?

– For næringslivet blir ikke forskjellene så store. Folk jobber hjemme også i Sverige, Storbritannia og USA. Bankene i Sverige hadde utreiseforbud før de norske. Og det er ikke forbud mot åpne restauranter og hoteller i Norge heller. Men folk vil ikke gå ut, svarer Andreassen og legger til:

– Vi overdriver betydningen av politikken.

Mandag var det påny et så stort kursfall på børsen i Oslo at det igjen kan karakteriseres som et krakk.

– Hva ville vært situasjonen på Oslo børs sammenliknet med i dag, dersom vi hadde hatt «svenske tilstander» for coronatiltak?

– Det er ingen forskjell på børsene mellom Norge og andre land. Selv om Norge har olje, har ikke børsen falt mer her enn andre steder, svarer Andreassen.

– Dette er ikke verdens ende



Sjeføkonomen er vel så bekymret for folkehelsa, som for børsfallet.

– Med mindre du tror at dette influensaviruset er evigvarende, har børsfallet vært altfor stort. Det er mye større enn du kan begrunne med virkningen av coronaviruset. Bedriftene kommer ikke i år etter år ha like dårlig inntjening som i år, framholder Andreassen.

Han tror inntjeningen kan falle med omtrent 40 prosent i år som følge av epidemien.

– Selv om inntjeningen faller 40 prosent i år, er ikke selskapet 40 prosent mindre verdt. Og det er fortsatt ikke slik at alle bedrifter taper. De tjener mindre enn før, sier Andreassen og fortsetter:

– Dette går over. Verden er ikke død om ett år. Men aksjemarkedene tror det er verdens ende hver gang vi går på en økonomisk brems. Og det skjer rundt regnet hvert femte år.



– Umulig å si nå



Finansbransjens organisasjon Finans Norge er ikke klar til å konkludere om hvordan det ulike nivået på smitteverntiltak i Norge og Sverige vil slå ut i økonomiske forskjeller.

– Det er umulig å gi en presis analyse av dette nå. Vi registrerer hvilke smitteverntiltak norske myndigheter har innført. Nå er vi i en fase der vi alle forsøker å få oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser dette vil får i det korte og litt lengre bildet, skriver informasjonsdirektør Tom Staavi på spørsmål fra ABC Nyheter.

Finans Norge mener myndighetenes tiltak er kraftfulle og treffsikre, og at finansnæringen er godt rustet til å møte den utfordrende perioden vi har foran oss.

Sverige satser på flokkimmunitet



– Det spennende er hvordan de ulike tiltakene vil slå ut helsemessig. I Sverige lar de friske folk få corona, mens de skjermer de mest utsatte, som folk over 70, fysisk. De er nær sagt nazi for å hindre de eldste få sykdommen, inntil det neste år foreligger en vaksine. Så lar de resten bli smittet og bli immune, så de kan åpne opp økonomien igjen, sier Harald Magnus Andreassen.

At så stor del av befolkningen blir smittet og deretter blir immune slik at corona-viruset kveles, såkalt flokkimmunitet, var noe også statsepidemiolog i den svenske Folkhälsomyndigheten, Anders Tegnell, var inne på under pressekonferansen i Stockholm mandag.

– Vi mener flokkimmuniteten bør ligge på rundt halvparten av befolkningen. Men 90-95 prosent av disse vil snaut nok merke det, sa han der.

