Svensk epidemiolog kritisk til norske og danske virustiltak

Den danske grensestengningen lørdag fikk Sundhedsstyrelsen, det danske Folkehelseinstituttet, i landet til å kalle avgjørelsen politisk og ikke begrunnet med en risiko helsemyndighetene opplever.

– Det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for å stenge grensene, og avgjørelsen går på tvers av det WHO anbefaler. Jeg mener det er nødvendig at Sundhedsstyrelsen kritiserer tiltaket, for det er ikke bra at vi som samfunn sender ulike signal, sier den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell.

I Norge blir utlendinger uten oppholdstillatelse avvist ved atkomst. Også flere andre land i Europa har innført innreiseforbud for utlendinger i forsøket på å tøyle spredningen av coronaviruset.

– Fungerer ikke på sikt



Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell er kritisk til tiltakene i Norge og Danmark. Foto: Tt News Agency / Reuters

I både Norge og Danmark har barnehager, skoler og universitet stengt. Mange blir bedt om å jobbe hjemmefra, organisert idrett har opphørt og virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende stenges.

Tiltakene skiller seg fra det som blir gjort i Sverige.

– Det er viktig å ha en linje som kan følges over lengre tid, altså å bli hjemme dersom du er syk, som er vårt budskap. Det er en mer fornuftig og bærekraftig løsning enn at alle skal være hjemme hele tiden. Det fungerer ikke på sikt. Til slutt kommer folk uansett til å gå ut, sier Tegnell.

Tre døde i Norge



Tre personer er bekreftet døde etter å ha blitt smittet av risuet. Antall bekreftet virussmittede i Norge har det siste døgnet steget med 157.

Dermed er 907 personer i Norge bekreftet smittet av coronaviruset, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

FHIs dagsrapport omfatter alle nye tilfeller meldt fram til midnatt dagen før. Gjennomsnittsalderen for tilfellene er 46 år. Om lag to tredeler av de smittede er menn.

Dialog med Danmark



Utenriksdepartementet har også oppdatert sine reiseråd fra lørdag, og der fraråder de alle reiser til utlandet hvis reisene ikke er strengt nødvendige. Disse reiserådene vil gjelde i til over påske.

UD har rådet alle nordmenn i utlandet til å komme hjem.

På en pressekonferanse lørdag kveld sa statsminister Erna Solberg at Norge er i dialog med Danmark.

– Vi har et samarbeid med Danmark slik at nordmenn får reise til Norge derfra, sa Solberg.

