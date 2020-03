Her glemmer stortingspolitikerne myndighetenes råd

Mandag morgen skulle representanter fra alle partiene på Stortinget kunngjøre hva de er kommet fram til for å hjelpe næringslivet.

Og kun på ett bord stod det mikrofoner fra mediene. Og når man finner fram til en slik enighet, ønsker alle å bidra med sine tanker.

Eneste ulempen med det, var at de alle glemte helt hva myndighetene anbefaler. Altså var et langt fra noen meter mellom dem. Snarere var det centimeter.

Helt til Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef på Stortinget, Jarle Roheim Håkonsen, tar affære. Fram til da ble tettheten til politikerne kommentert hyppig i sosiale medier.

– Et øyeblikk. Nå tar vi alle politikerne på tur, men om dere kan spre dere ennå mer, sa Håkonsen. – Og alle pressefolk på jobb, husk en meter fra hverandre nå det er viktig for de som ser på oss og for helsa vår.

Til ABC Nyheter sier Håkonsen at det gikk fint.

– Ja, det er fort å glemme. Og særlig fordi det vare var mikrofoner på midten der,s skriver han i en melding.

