– Som et ledd i vår plan om å bli en bedre bank har vi behov for å redusere omkostningene, så vi blant annet kan investere markant i å bli en enda mer digital, enkel og effektiv bank, sier Anne Knøs, midlertidig HR-chef i Danske Bank ifølge Politiken.

I alt 2.000 ansatte vil bli tilbudt frivillige sluttavtaler. Fristen for å takke ja, er satt til utgangen av januar.



Tredje største banken i Norge



Det er spesielt medarbeidere ved hovedkontoret og i stabsfunksjoner som er berørt av den storstilte nedbemanningen.

I tillegg innfører danske bank ansettelsesstopp.

I Norge har Danske Bank 31 kontorer og 1.000 medarbeidere. Banken er den tredje største i det norske markedet med cirka 270.000 kunder og en markedsandel på om lag fem prosent.

Minst fornøyde kunder



Ifølge en ny brukerundersøkelse utført av analyseinstituttet Voxmeter, havner Danske Bank på jumboplass. Mer enn 50.000 bankkunder er spurt om sitt syn på sine bankforbindelser.

«Det er ingen tvil om at de saker vi har hatt, har vært alvorlige, og det blir vi straffet for i imagemålinger. Vi har skiftet ut ledelsen, og vi har og vil fortsatt gjennomføre massive investeringer for å hindre at vi blir misbrukt til økonomisk kriminalitet», skriver privatkundedirektør Thomas Mitcheller til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Investorer krever milliarderstatning



Rundt 70 investorer har saksøkt Danske Bank for nesten to milliarder norske kroner på grunn av hvitvaskingssaken.

Investorene mener de kan dokumentere at de har tapt penger som følge av det store fallet i aksjekursen til Danske Bank, skrev Berlingske før jul

Investorene som står bak gruppesøksmålet, kommer blant annet fra USA, Canada, Tyskland, Frankrike og Sverige. De mener at Danske Bank har brutt selskapers opplysningsplikt ved ikke å informere om inntjening gjennom det de kaller kjente, ulovlige og risikable hvitvaskingsaktiviteter.

Ifølge en intern gransking dreide det seg om transaksjoner for nærmere 2.000 milliarder kroner, og en analyse utført av Jyske Bank konkluderte med at opptil 86 prosent av disse transaksjonene kunne være hvitvasking.