– Dette er en langsiktig forpliktelse for å øke vår tunge ammunisjonsproduksjon, som gjør det mulig for Finland å fortsette og øke sin militære bistand til Ukraina i fremtiden.

Det sier Frans Peltonen, en seniorspesialist ved det finske forsvarsdepartementets materiellenhet, til Defence News.

– Forventes å bli fullført mellom 2026-2027

Den finske regjeringen varsler nå at de vil investere over 130 millioner dollar, eller nærmere 1,5 milliarder kroner, i løpet av de neste tre til fire årene for å doble landets produksjon av artilleriammunisjon.

Det er spesielt 155 millimeter artillerigranater, samt 120 millimeter og 81 millimeter ammunisjon til bombekastergranater som skal produseres.

– Dette inkluderer investeringer i produksjon av ladninger, drivgasser og sprengstofffyllings-kapasitet. Investeringene forventes å bli fullført mellom 2026-2027, bekrefter Peltonen.

Vestlige våpenlagre tømmes



Den kraftige opptrappingen forventes å realiseres via produksjonsstedene til den norsk-finske Nammo-gruppen, som er en av få store ammunisjonsprodusenter i Europa.

Etter at Vladimir Putin har satt den russiske økonomien på krigsfot, har alarmen gått i EU, USA og Nato. Å produsere ny ammunisjon tar svært lang tid.

Ettersom mange vestlige land har levert mye tunge våpen og store mengder ammunisjon til Ukraina, er lagrene i ferd med å tømmes. Derfor haster det med å få opp farten på produsjonen.

Bøyer seg ikke for russiske advarsler



Finland ble før sommeren medlem av Nato. Den russiske reaksjonen kom umiddelbart. Putin-administrasjonen varslet opptrapping av det russiske nærvære langs finskegrensen, og signaliserte samtidig en mulig utplassering av avanserte rakettsystemer, spesielt i nord.

Finnene har imidlertid ingen planer om å bøye seg for de russiske advarslene. Landet har vært gjennom flere væpnede konflikter med sin russiske nabo, blant annet under Vinterkrigen i 1939.

– Vi forventer ikke at USA skal ta seg av forsvaret av Finland

Etter at Russland angrep Ukraina natt til 24. februar 2022 har Finland levert store mengder våpen og ammunisjon til Ukraina. Nå må egne lagre fylles opp igjen.

I forrige uke ble det kjent at Finland og USA undertegnet en forsvarsavtale som blant annet vil gi amerikanske styrker tilgang til 15 militærbaser i Finland.

– Vi forventer ikke at USA skal ta seg av forsvaret av Finland. Vi fortsetter å investere i forsvaret vårt og deler byrden i og utenfor vårt område, sa Finlands forsvarsminister Antti Häkkänen under en pressekonferanse.