To finske selskaper befinner seg i hjertet av en etterforskning, beskyldt for å ha eksportert 3500 droner til Russland. Dette på tross av at det er lagt ned sanksjoner.

Totalverdien av dronene skal være på over to millioner euro, i tillegg etterforskes de for eksport av elektronikk som mikrokontrollere og halvlederkomponenter til en samlet verdi på over 600.000 euro.

Det skriver Helsinki Times.

Hevder Russland står bak

Det finske tollvesenet er i gang med forundersøkelser, og hevder mye tyder på at Russland står bak.

– Basert på forundersøkelsen er det indikasjoner på at operasjonen ble ledet fra Russland. Et bredt nettverk av internasjonale selskaper ble opprettet i forbindelse med operasjonen for å muliggjøre finansiering av operasjonen fra for eksempel Russland, sier Hannu Sinkkonen i det finske tollvesenet.

Sinkkonen sa tirsdag til det finske nyhetsbyrået STT at saken dreier seg om gradert informasjon og ville ikke spesifisere typen droner som antas å ha havnet i Russland. Tollvesenet kunne heller ikke si noe om dronene har blitt brukt i angrepskrigen i Ukraina.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Se video: Russland deler sjeldne bilder

Én person i varetekt

EU har innført en rekke sanksjoner, inkludert eksportrestriksjoner, mot Russland på grunn av Russlands angrepskrig i Ukraina.

Seks personer er mistenkt for reguleringslovbrudd og forsvarsmaterielleksportlovbrudd i hittil i saken.

En av dem har sittet varetektsfengslet siden september. Saken skal oversendes aktor for behandling av tiltale i nær fremtid.