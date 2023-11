Regimet i Kyiv anbefales nå å prioritere fire hovedoppgaver for sine militære styrker: Forbedre mobiliseringen, bedre opplæring av tropper, avslutte offensiven og forsterke forsvarsposisjonene.

Det skriver kommentator Marcus Walker i en analyse Wall Street Journal.

Ifølge Walker og eksperter avisen har snakket med vil Ukrainas posisjon på slagmarken med stor sannsynlighet forverres den kommende vinteren. Samtidig utelukkes det at Russland vil nå sine militære mål.

Hundretusener av soldater på begge sider



En ukrainsk soldat i en skyttergrav utenfor Bakhmut. Foto: Libkos / AP / NTB Foto: NTB

Dermed tyder mye på at vinteren 2024 ligger an til å bli den stillingskrigen flere har advart mot. Hundretusenvis av soldater står oppmarsjert på hver side av frontlinjen, men den beveger seg nesten ikke, med enkelte unntak.

På grunn av at terrenget på begge sider av frontlinjen er sterkt minelagt, er det vanskelig å avansere og angripe fiendtlige tropper og kjøretøy, eller dirigere nøyaktig artilleriild. Den massive bruken av droner på begge sider bidrar til at de har god kontroll med hva den andre foretar seg.

Likevel har Russland fordel av å være et mye større land enn Ukraina. Det betyr flere mennesker som potensielt kan sendes i krigen, og flere materielle og økonomiske ressurser å øse av. Til tross for sanksjoner, håver landet inn på olje og gass.

«Upresist å antyde at Russland vinner krigen»

Ukraina har mottatt, og mottar fortsatt fortsatt, enorme militære og sivile midler fra sine allierte, deriblant USA, Nato og EU. Men til tross for dette har ikke ukrainske styrker klart å presse russerne lenger bakover og gjenerobre okkupert jord.

– De materielle fordelene i 2024 er hovedsakelig på Russlands side, men de virker ikke avgjørende nok til at Russland vil være i stand til å nå sine politiske mål. Det er upresist å antyde at Russland vinner krigen. Men hvis de riktige valgene ikke blir tatt neste år, så ser Ukrainas utsikter for suksess svake ut.

Det sier seniorstipendiat ved Carnegie Endowment for International Peace, Michael Kofman, til Wall Street Journal. Han oppfordrer de ukrainske generalene til å bruke neste år på å rekonstruere det ukrainske militæret med tanke på de utfordringene som ligger foran. I stedet for nye offensiver, foreslås defensive grep.

Store tap på begge sider



I analysen i WSJ vises det til at ukrainske styrker mangler infanteri etter å ha lidd store tap under motoffensiven i sommer og høst. Spesielt hardt gikk det utover troppene under forsvaret av Bakhmut forrige vinter hvor Wagner Gruppen sendte tusenvis av krigere mot ukrainske stillinger.

Mangel på ammunisjon vil dessuten bety at Ukraina neppe vil være i stand til å sette i gang en ny storoffensiv på noen tid. I tillegg er mobiliseringen av nye styrker blitt stadig vanskeligere. Flere hundre tusen ukrainske menn skal ha rømt landet for å slippe militærtjeneste.

Dermed må soldater, som allerede er i skyttergravene, holde stand, selv om styrkene skulle rullert for at soldatene får hvile og bli erstattet av nye soldater.

«Dysfunksjonelt mobiliseringssystem»

«Takket være et dysfunksjonelt mobiliseringssystem preget av korrupsjon, er mange av erstatterne menn i 40-årene. Disse blir ofte sendt til skyttergravene med for lite trening», skriver Walker.

Ifølge WSJ mener både ukrainske offiserer og vestlige eksperter at utslitte ukrainske tropper fortsatt kan organisere et effektivt forsvar langs kontaktlinjen for å holde russerne i sjakk.

Det ukrainske forsvarsdepartementet skal ha planer om å bygge nye defensive festningsverk etter å ha erfart hvor effektive russiske festningsverk var da de startet motoffensiven, spesielt i Sør-Ukraina.