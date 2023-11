– De vil bruke alle verktøy de har. De vil gjennomføre en ny operasjon innen utgangen av året. Det kan vi leve med.

Det sier Volodymyr Zelenskyj i et eksklusivt intervju med The Sun.

Presidenten forteller at ukrainsk etterretning sitter på detaljert informasjon om en hemmeligstemplet plan, som har fått navnet «Maidan-3». Operasjonens mål skal være å eliminere Zelenskyj, enten ved likvidering eller å fjerne ham fra makten på andre måter.

Hevder Kreml vil skape kaos i Kyiv



Russiske agenter både inne i og utenfor Ukraina skal i lengre tid ha forsøkt å splitte det ukrainske samfunnet, skape politisk og sosialt kaos med mål om å styrte Zelenskyjs regime. Skulle Putins lakeier klare det, vil det bli lettere å få kontroll på Ukraina innenfra.

I intervjuet med den britiske tabloiden forteller han at det ukrainske folk er lei av å bli utsatt for kontinuerlige luftangrep fra russiske kampfly og missiler avfyrt fra båter i Svartehavet.

– Det er som med Covid-19

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj under et besøk ved frontlinjen i Donetsk. Foto: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

– Ukrainere er lei av å bli beskutt, lei av å få hjemmene sine ødelagt og deres kjære drept. Men hvis du spør dem om de er villige til å gi opp landet sitt til Russland, vil svaret være: «Vi er klare til å stå i dette», forteller Zelenskyj.

På direkte spørsmål om hvor mange attentatforsøk han har vært utsatt for, og overlevd, siden invasjonen startet, svarer han slik:

– Jeg vet ikke sikkert. Minst fem-seks forsøk. Etterretningen deler detaljene med meg om at en gruppe kommer til Ukraina for å utføre det. Det er som med Covid-19. Først vet ikke folk hva de skal gjøre med det, de ser redde ut. Men etter etter hvert blir de vant til det, forklarer presidenten.

Ønsker Putins død



I The Sun snakker Zelenskyj om hvorfor det er legitimt å gjøre det samme som han selv blir eksponert for, å eliminere Russlands president Vladimir Putin. Iflølge Zelenskyj er Putin et legitimt militært mål, og at ukrainske styrker har rett til å drepe ham hvis muligheten er til stede.

Han forsvarer ønsket om Putins død ved å vise til at en slik handling vil være i tråd med behovet for å beskytte det ukrainske folk mot en diktator som startet en angrepskrig og terroriserer det ukrainske folk hver eneste dag.

– Det er krig, og Ukraina har alle rettigheter til å forsvare landet vårt, sier Zelenskyj.

Peskov: – Ukraina vil ikke lykkes med noe

Kreml-talsmann, Dimitrij Peskov, svarer slik på Zelenskyjs motiv for å drepe Putin.

– Det har vært verbale angrep på Putin mange ganger fra Ukraina, på ulike nivå. Vi er klar over dette. Ukraina vil ikke lykkes med noe, sier Peskov til TASS.

Til tross for de mange attentatforsøkene, beveger Zelenskyj seg jevnlig rundt i landet under streng bevoktning, også ved frontlinjen. Han har dessuten foretatt en rekke utenlandsreiser. I hovedstaden jobber han fra et høysikkerhetskompleks.