Stort strømbrudd i Ukraina og Russland på grunn av uvær

– Til sammen er 2019 tettsteder i 16 regioner avskåret fra strømnettet, heter det i en uttalelse fra det ukrainske innenriksdepartementet.

I Russland og de russiskokkuperte områdene i Ukraina er 1,9 millioner mennesker uten strøm, opplyser energidepartementet i Russland.

Det gjelder de russiske regionene Dagestan, Krasnodar og Rostov, samt de okkuperte ukrainske regionene Krim, Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Tre omkom

Flere hundre har blitt evakuert langs kysten av Svartehavet i Russland og Krim, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Tass. Fire personer har omkommet som følge av uværet i henholdsvis Sotsji, Krim og Kertsjstredet.

Lokale myndigheter i Ukraina har meldt om temperaturer under frysepunktet og vindkast på opptil 72 kilometer i timen.

I den sørlige byen Odesa, som har vært utsatt for gjentatte russiske angrep, sier myndighetene at de har hjulpet 1624 personer som var innesperret på grunn av snø.

Fisker døde

Flere hundre eksotiske fisker døde i et akvarium i Sevastopol på Krim etter at rommet de befant seg i, ble oversvømmet, melder en lokal TV-kanal. Fiskene døde av kuldesjokk etter at kaldt sjøvann oversvømmet akvariet.

Russlands hovedstad Moskva har blitt rammet av et stort snøfall på opptil 25 centimeter, tre ganger mer enn det som er normalt, melder Tass.

Moska-regionens guvernør sier at mer enn 3000 personer er ute for å rydde gatene etter det kraftigste snøfallet på 40 år.