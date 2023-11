Russland: Ikke mulig å sameksistere med det nåværende regimet i Ukraina

– Det nåværende regimet er absolutt giftig, vi ser ingen alternativer for sameksistens med det for øyeblikket, sier den russiske diplomaten Rodin Mirosjnik til pressen i Moskva.

Han innehar en ambassadørstilling som ble opprettet for å samle bevis om påståtte ukrainske overgrep mot sivile. Ifølge Mirosjnik har Ukraina både forbrutt seg overfor sivile, brutt menneskerettighetene og Nato har levert forbudte våpen til Ukraina.

Mirosjnik sier også at Russland kan «motstå Nato» så lenge det er nødvendig for å beseire ukrainske styrker, og la til at han tror Vesten til slutt vil miste interessen og at regjeringen i Ukraina vil kollapse.

Ukraina og Vesten anklager Russland for omfattende krigsforbrytelser i Ukraina, noe Russland nekter for.

Deler ny video fra fronten: – Dette er hvordan helvete ser ut