Dette er bare en av mange reaksjoner etter at Russlands president, Vladimir Putin, benådet Vladislav Kanyus.

I fjor ble 27-åringen dømt til 17 års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig å ha drept sin kjæreste på bestialsk vis. Men fordi Putin mangler soldater som er villige til å slåss, har Russland frigitt titusenvis av straffedømte.

Les alt om krigen i Ukraina

Mange av dem sitter inne for ekstremt alvorlige forbrytelser. De har andres liv og grove voldssaker på samvittigheten, men slipper likevel unna hvis de sier ja til å bære uniform og få utlevert våpen.

Høyprofilerte kriminelle lokkes med frihet – mange dør



Russlands president Vladimir Putin benåder kriminelle, som er dømt for svært alvorlige forbrytelser, hvis de er villige til å slåss for hans brutale okkupasjonskrig. (Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP)

De løslatte fangene er blitt lokket med store pengesummer og benådning dersom de tjenestegjør i seks måneder. I løpet av 2023 har en rekke hardbarkede kriminelle fått friheten tilbake. Nå sprer de frykt.

I russiske og internasjonale medier har den ene historien verre enn den andre blitt publisert om drapsmenn og andre kriminelle som har vendt tilbake til sine hjemsteder og terrorisert befolkningen på nytt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Blant dem som har fått benådning av Putin, er flere kriminelle involvert i høyprofilerte, voldelige drap, ifølge det uavhengige, russiske nettstedet Agenstvo, som driver med undersøkende journalistikk.

Skulle hente eiendeler: Ble torturert i timevis



Putin-regimets silkehansker av kriminelle har skapt et voksende sinne i den russiske befolkningen. De kan ikke forstå logikken i at voldsmenn slipper straff og får friheten tilbake. At andre russere slipper å dra til fronten fordi kriminelle trekker i uniform, er underordnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

En av de verste historiene blir nå rullet ut i all sin gru. Vera Pekhteleva (23) ble voldtatt og drept av eks-kjæresten Vladislav Kanyus (27) med 111 knivstikk.

Kvinnen hadde tidligere gjort det slutt med Kanyus. Da hun i januar 2020 besøkte Kanyus leilighet i byen Kemerovo for å hente sine eiendeler, fikk det fatale følger, skriver CBS News.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: Deler ny video fra fronten: – Dette er hvordan helvete ser ut

– Han er avskum, han er ikke menneske

Ifølge dommen voldtok og torturerte Kanyus i flere timer. Deretter myrdet han Vera med kniv. I juli 2022 ble Vladislav Kanyus dømt til 17 års fengsel for det brutale drapet, som fikk bred omtale i russiske medier.

Veras mor, Oksana Pekhteleva, er sjokkert over benådningen, som skal ha skjedd i all hemmelighet i april.

– Han er avskum, han er ikke menneske. Barnet mitt råtner i graven, og jeg har blitt fratatt alt i mitt liv, alt håp, forteller moren.

Hun fikk sjokk da hun mottok et bilde av datterens drapsmann iført militæruniform omgitt av andre russiske soldater. Pekhtelevas familie ble ikke informert om løslatelsen på forhånd.

– Jeg trodde jeg holdt på å bli gal

Først for en uke siden fikk Veras far en offisiell melding fra den lokale påtalemyndigheten som informerte dem om at Kanyus var benådet og sendt til frontlinjen. Kreml har ikke uttrykt noen beklagelse for dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg trodde jeg holdt på å bli gal. Jeg fortsatte å zoome inn på dette bildet, og stirret vantro inn i ansiktet hans. Du vet hvordan den menneskelige psyken er, det første stadiet er fornektelse, forteller Pekhteleva, ifølge The Sun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mer enn 100.000 innsatte skal ha blitt tilbudt fritt leide i bytte mot tjeneste ved fronten. Det var Wagner Gruppen som først startet kampanjen med å rekrutterte fanger.

Etter Prigozjins død har russiske myndigheter overtatt rekrutteringen. Putin mangler soldater, og for å slippe å tvangsmobilisere fra den russiske middelklassen, og ikke bli upopulær før presidentvalget i mars, har kriminelle blitt foretrukket fordi de er enklere å mobilisere.

Peskov: – De soner for forbrytelser med blod på slagmarken

Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov. Foto: Kreml Pool Photo via AP / NTB Foto: NTB

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov forsvarer rekrutteringen av kriminelle.

– Domfelte, inkludert de som er dømt for alvorlige forbrytelser, soner for forbrytelser med blod på slagmarken, i angrepsbrigader, under kuler, under granater, sier Peskov.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Menneskerettighetsaktivisten Alena Popova representerer den avdøde Vera Pekhtelevas familie. Hun sitter på mye informasjon om hvordan løslatte straffedømte vender tilbake fra fronten og begår nye, alvorlige forbrytelser.

– Folk er redde for å si fra

Popova og hennes medarbeidere blir nedringt av folk som allerede har kommet i kontakt med, eller frykter å se, sine voldsmenn eller morderne til deres kjære, på åpen gate, skriver Washington Post.

– De fleste saker fører ikke til avisoverskrifter, fordi folk er redde for å si fra. Berørte familier frykter konsekvenser fordi overgriperne deres kjemper i det Putin har beskrevet som en krig for Russlands fremtid. Alt dette hindrer oss i å kaste lys over hvor massivt dette problemet egentlig er, forteller Popova.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Å kritisere offentlige myndigheter er livsfarlig i Russland. Mange menneskerettighetsaktivister er arrestert og ilagt strenge straffer. Kritikere stemples som utenlandske agenter. Putin viser ingen nåde.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: Skal ha stått nakne i denne gropen i fire døgn

«Denne staten hater kvinner»

Ifølge Kyiv Post er mange russere rasende over de mange benådningene, noe som blant annet gir seg uttrykk på sosiale medier.

«Alt kommer til å gå i stykker. Hvor mange av disse morderne, voldtektsmennene og skurkene blir benådet og satt fri.»

«Denne staten hater kvinner.»

«Nyheten om denne mannens løslatelse fremkaller ikke bare sinne og aggresjon, men snarere en følelse av ødeleggelse, håpløshet og mørke. Denne nyheten stikker som en klump i halsen min.»

– De er alle supertraumatiserte



Menneskerettighetsaktvisten Alena Popova oppsummerer situasjonen slik overfor The Guardian om de mange kriminelle som er på frifot mange år før dommen er ferdig sonet.

– De vender tilbake til en situasjon der de nå skal sette spillereglene. De er alle supertraumatiserte, ingen jobber med dem for å sosialisere dem, og jeg tror det vil komme en bølge av drap, voldtekt og familievold.

Russiske myndigheter fortsetter å hente fanger ut av fengslene for å krige mot nabolandet Ukraina. Mange overlever ikke vervingstiden, men ender i stedet opp som døde og sårede på slagmarken, ofte etter innsats i Putins stormtropper.

Video: Her rekrutterer «Putins kokk» fanger til sin hær