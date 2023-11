Russland har vedtatt rekordhøyt forsvarsbudsjett

En snau uke etter at det russiske underhuset dumaen – her ved finanskomiteens leder Andrej Makarov – vedtok det føderale budsjettett for de neste tre årene, sa overhuset enstemmig ja til budsjettet onsdag. Dermed mangler bare president Vladimir Putins formelle godkjenning. Foto: Russlands duma / AP / NTB Foto: NTB