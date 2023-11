For første gang på lenge bruker Russlands president Vladimir Putin et annet uttrykk enn «militær spesialoperasjon» om den blodige nabokrigen med Ukraina.

Krigen har allerede kostet flere hundre tusen menneskeliv, og minst like mange er såret. Millioner av mennesker er drevet på flukt, og russisk økonomi blør.

Under G-20 møtet, som ble avholdt som et ekstraordinært nettmøte med lederne for verdens 20 mest velstående land onsdag, deltok også Putin. Selv om det er utstedt en internasjonal arrestordre på ham, er Russland fortsatt medlem av G-20, og har derfor talerett under toppmøtene.

– Krigen kan ikke annet enn å sjokkere



Russlands president Vladimir Putin, og Russlands visestatsminister Alexey Overchuk, deltok på et ekstraordinært G20-toppmøte via videokonferanse mens Indias statsminister Narendra Modi taler på skjermen i Moskva, Russland, onsdag 22. november 2023. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

– Jeg forstår at denne krigen, og menneskers død, ikke kan annet enn å sjokkere, sa Putin til statsledere fra verdens 20 mektigste land, ifølge Reuters.

Han minnet om at Ukraina hadde forfulgt mennesker i Øst-Ukraina i en årrekke, og at konflikten i det østlige Ukraina begynte i 2014 etter at en pro-russisk president ble styrtet under Maidan-revolusjonen.

Putin har konsekvent unnlatt å bruke ordet «krig» om den fullskala angrepskrigen mot nabolandet Ukraina. At han nå valgte å kalle det for nettopp det, blir lagt merke til.

– Vi bør tenke på hvordan vi kan stoppe denne tragedien

Men Russlands president sa også mer. Den ellers så avmålte og iskalde krigsherren omtalte krigen på en måte som ikke er vanlige toner fra Kreml etter 21 måneders brutal krig med enorme menneskelige liedelser.

– Militære aksjoner er alltid en tragedie, og selvfølgelig bør vi tenke på hvordan vi kan stoppe denne tragedien, sa Putin under nettmøtet i G-20.

Han presiserte at han med tragedien mente de som ble rammet, som «enkeltmennesker, familier, og landet som helhet.»

– Egentlig bryr han seg ikke om resten av verden

Russland-ekspert Inga Näslund ved Palm Center tolker Putins siste utspill som en slags snuoperasjon, og at budskapet først og fremst er rettet mot den russiske befolkningen, og som del av en kampanje frem mot presidentvalget i mars.

– Det kan også være at det er en kamp for hjemmepublikummet. Egentlig bryr han seg ikke om resten av verden, annet enn det store maktspillet. Det er ikke rettet mot ukrainere eller oss, men mot russerne. Du vil snakke om hvor god du er. Og at Putin synes synd på ukrainerne, sier eksperten til Expressen.

– Mange tegn som viser en viss desperasjon

Hun mener Putins uttalelser viser tegn på desperasjon, og at han prøver å signalisere en ny strategi for å komme ut av isolasjonen på den internasjonale arenaen.

– Det kan være at han begynner å skjønne at han ikke vil klare seg uten internasjonale kontakter. Det er så mange tegn som viser en viss desperasjon på russisk side, at de blant annet ikke klarer seg uten nordkoreanske våpen. At han innser at krigen vil få større vidtrekkende konsekvenser for det russiske samfunnet, noe de tidligere ikke ønsket å innrømme. Men som nå er i ferd med å skje, forklarer Inga Näslund.

Zelenskyj krever alt territorium tilbake



Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj. Foto: Jefrem Lukatskyj / AP / NTB Foto: NTB

I talen til G-20 sa Putin at Russland har aldri nektet fredssamtaler med Ukraina, men at Ukraina ikke ønsker å samarbeide.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa tidligere denne uken at han var klar til å diskutere måter å avslutte krigen på, men at kampene ikke vil opphøre før hele det Russland-okkuperte territoriet, inkludert Krim-halvøya, er under Kyivs kontroll, skriver Newsweek.

Flere militære eksperter har advart mot en utmattelseskrig som vil kunne pågå i mange år. Situasjonen langs den lange frontlinjen tyder på at ekspertene har rett.

– Hvis Putin vil stoppe krigen, kan han gjøre det i kveld

Førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, tviler på at Putins tale innebærer en ny dreining i Russlands syn på krigen.

– Det er viktig for Russland å fremstå konstruktive, selv om de ikke er det. Jeg ser ikke på dette som forsonende retorikk, for dette er reaktivt og gir ingen tegn på kompromisser, sier Røseth til TV 2.

Pensjonert generalløytnant i Forsvaret, Bård Dalhaug, mener Putin underslår at Russland at lagt premisser for en fredsavtale, som vil være uakseptable for Kyiv.

– Dersom Putin ønsker å avslutte krigen, så er det kun én person som kan gjøre det, og det er han. Putin kan gi beskjed om dette allerede i kveld, og da stopper det, sier Dalhaug til TV-kanalen.

Flere land, deriblant Kina, har foreslått en mulig løsning på krigen, men frontene er steile og partene uforsonlige. Zelenskyj og Putin er ikke på talefot.

– Putin gråter krokodilletårer



Jason Jay Smart, ekspert på post-sovjetisk og internasjonal politikk, sier til Newsweek at Putin gråt krokodilletårer da han uttrykte medlidenhet med ofrene i krigen han selv startet natt til 24. februar 2022.

– Så ofte som Putin puster, lyver han. Putins tilbud er ikke annet enn en taktikk for å oppmuntre Vesten til å presse Ukraina inn i forhandlinger. Moskva har vært eksplisitt klare på at deres mål i Ukraina forblir uendret, sier Smart.

Han mener Russland vil bruke enhver forhandling som en mulighet til å omgruppere tropper og utstyr før de til slutt, etter å ha funnet noen påskudd, gjenopptar angrepene på Ukraina.

– Putin deskalerer ikke. Snarere tvert imot

Ifølge Orysia Lutsevych, visedirektør for Russland og Eurasia-programmet, og leder av Ukraine Forum ved den britiske tenketanken Chatham House, er det ingen grunn til å tro at Putin er villig til å forhandle i god tro.

– Når du lytter til Putins ord, er det viktig å huske at vi har en sikkerhetsagent i Kreml. Han slapp krigen løs, undervurderte Ukraina og Vesten, og leder en fullskala krig. Han deskalerer ikke. Snarere tvert imot. Russland øker forsvarsutgiftene med 70 prosent i 2024. Langvarig krig er en overlevelsesstrategi for regimet hans. Det innebærer å undertrykke, å opprettholde total mobilisering, å skape en følelse av at han er uerstattelig i Russland. Ethvert tegn på beredskap til å forhandle vil bli tolket som svakhet, advarer Lutsevych.