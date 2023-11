Tøffere krigføring er ett av Girkins mantra. Han mener Vladimir Putin bruker for mye silkehansker. Skulle han få sjansen til å utfordre Putin, vil krigen trappes ytterligere opp.

Nå varsler den krigsforbrytertiltale opprøreren igjen at han vil stille som presidentkandidat i Russland i mars.

– Jeg forstår godt at i dagens situasjon i Russland er en presidentvalgkamp som å sette seg ved et bord og spille kort med juksemakere», skriver Girkin i et brev publisert på Telegram, ifølge Reuters.

Russlands pesident Vladimir Putin under besøket i Kazakhstan 9. november 2023. REUTERS/Turar Kazangapov

Ber Putin bytte ut generaler



Ifølge tankesmia Institute for the study of war (ISW støtter den russiske Strelkov-bevegelsen (RDS) Girkins presidentkandidatur.

Gruppens hovedmål nå er løslatelse av Girkins, og at anklagene mot ham opphører. Girkins kone, Miroslava Reginskaya, har ennå ikke anerkjent Girkins presidentkampanje eller RDS sin støtte til kampanjen.

Girkin har kritisert den russiske spesialoperasjonen flere ganger, og mener den russiske hæren brukes på feil måte. Han har oppfordret Putin til å innsette generaler som både er «dyktigere og mer ansvarlige.»

Internasjonal arrestordre

52-åringen har bakgrunn fra russiske Federal Security Service (FSB). Da russiske styrker annekterte Krim i 2014, spilte Girkin en nøkkelrolle. Han ble utnevnt som forsvarsminister i Donetsk, men ble samme år avskjediget.

Årsaken var flystyrten hvor 298 mennesker døde etter at et Malaysia Airlines Flight 17 ble skutt ned over det østlige Ukraina. Det er utstedt en internasjonal arrestordre mot Girkin, og han har innrømmet delvis skyld for flystyrten.

Girkin har flere ganger tatt til orde for at Putin er for myk, og ikke tar i bruk sterke nok virkemidler for å knuse Ukraina. Han har bedt om å gjennomføre en fullskala mobilisering av vernepliktige, sette økonomien på krigsfot og innføre krigslover, skriver Kyiv Independent.

Risikerer fem års fengsel



I oktober 2022 sluttet Igor Girkin, også kjent som Igor Strelkov, seg til en frivillig enhet som kjempet mot ukrainske styrker. I april 2023 byttet Girkin avdeling sammen russiske nasjonalister i «Angry Patriots».

I juli 2023 tok saken en ny vending da Girkin ble arrestert etter anklager om ekstremisme. Blir han dømt risikerer han opptil fem års fengsel.

Selv om han fortsatt sitter fengslet, har Girkin ikke gitt opp ambisjonene om å bli Russlands neste president. Han prøver å vinne tilhengere med løfte om å redde Russland fra borgerkrig.

«Et narrevalg»



I sin siste uttalelse legger ikke Girkin skjul på at sjansene for å kunne delta i presidentvalget er små, men at han likevel ikke har gitt opp.

«Dette er vår sjanse til å forene oss i møte med eksterne og interne trusler. Jeg skal stille,» skriver Girkin. Han omtaler det forestående valget som «et narrevalg hvor den eneste vinneren er kjent på forhånd», skriver BBC.

Russiske presidentvalg avholdes hvert sjette år. I 2018 vant Putin gjenvalg, og hevdet å ha fått over 77 prosent av stemmene, skriver Newsweek.

Ifølge Kreml-talsmann Dmitrij Peskov er russernes sløtte til Putin «enestående», og at alt ligger til rette for at Putin vil vinne med massiv margin hvis han stiller i 2024.