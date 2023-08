I minuttene før avgang fra en flyplass i den russiske hovedstaden, reagerte flyvertinnen Kristina Raspopova på uregelmessigheter.

Det skriver flere utenlandske medier, blant annet den britiske avisen Express, som siterer Telegram-kanalen VChK-OGPU.

Flyvertinnens uro gir næring til at det kan ha skjedd noe uventet med Prigozjins privatfly før det tok av fra rullebanen. Kristina Raspopova skal ha gitt uttrykk for det hun beskrev som «uforklarlige reparasjoner» kort tid før avgang.

Rykter om bombe pakket inn i vinkasse

Portretter av Jevgenij Prigozjin og Dmitry Utkin ved det provisoriske minnesmerket foran PMC Wagner-kontoret i Novosibirsk, 24. august, 2023. Foto: Vladimir Nikolayev / AFP

En av Kristinas slektninger fortalte dette i etterkant av flystyrten:

«Hun sa at hun var i Moskva, at hun skulle fly i dag eller i morgen. Flyet var under vedlikehold eller noen hastereparasjoner. De ventet på flyet. Et slags vedlikehold, men ikke noe spesielt utover det.»

Hun skal ha delt et siste bilde på Twitter da hun spiste frokost i flyplassloungen mens hun ventet på at reparasjoner skulle utføres på privatflyet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

39-åringen beskrives av kilder som en medarbeider som «alltid hadde en sterk karakter» og en slagkraftig replikk, ifølge Moskva-radiokanalen MSK1.

Det svirrer også flere rykter på russiske sosiale medier med innhold som vanskelig lar seg verifisere. Ett av ryktene går ut på at en bombe trolig ble pakket inn i en vinkasse, som skal ha blitt lastet om bord før flyet lettet.

Reiste til Moskva få dager før flystyrten



Ifølge Newsweek skal Kristina Raspopova angivelig ha vært tilknyttet Russlands sikkerhetstjenester. Hun vokste opp i Moskva, men bodde i St. Petersburg de siste årene. Hun er søster til en russisk tjenestemann i byen Jemanzjelinsk, ikke langt fra Russlands grense til Kasakhstan.

Raspopova var eneste flyvertinne om bord sammen med piloten Alexej Levshin (51) og co-pilot Rustam Karimov (29). Alle omkom, ifølge russiske medier.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den 39 år gamle flyvertinnen skal ha blitt identifisert som del av mannskapet om bord i flyet av broren Jevgenij Raspopov fra Tsjeljabinsk-regionen, skriver New Zealand Herald. Han fortalte på Telegram at søsteren hadde reist til Moskva for bare et par dager siden hvor hun ventet på jobb på et fly til St. Petersburg.

Video: Her går Prigozjins fly i bakken

Broren: Hun visste neppe at Wagner-sjefen skulle være om bord

Ifølge broren visste hun neppe at Wagner-sjefen skulle være om bord. Hun jobbet på et forretningsjetfly, som leies ut til reisende som har råd til det. Broren forteller at søsteren hadde vært usikker på når de skulle fly mot St. Petersburg i påvente av reparasjon før avgang.

Russiske etterforskere jobber nå med å avdekke årsaken til ulykken. Russlands etterforskningskomité (IC) sier at de ikke ser grunnlag for å innlede terroretterforskning, skriver Meduza. Dermed utelukker de på det nåværende tidspunkt at privatflyet kan ha blitt utsatt for sabotasje eller terrorangrep.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Et ideelt sted å skjule en bombe»

Dette var det siste bilde Kristina Raspopova postet på sin private blogg før hun la ut på den skjebnesvangre flyreisen, som ble hennes siste. (Skjermdump fra Twitter)

Ifølge en kilde i det russiske rettsvesenet vil alle mulige årsaker til katastrofen, «inkludert en pilotfeil, tekniske funksjonsfeil og ekstern påvirkning», bli vurdert. Ifølge hovedetterforsker Ivan Sibul vil flystyrten etterforskes som en «uaktsomhetssak», med andre ord at en menneskelig feil forårsaket styrten.

Øyenvitner skal ha fortalt at de hørte to eksplosjoner i de siste sekundene før krasjet. Private videoopptak viser at det fallende flyet allerede manglet selve halen og en del av en av vingene.

Ifølge det russiske nettstedet Baza skal et servicerom nær badet i haledelen av flyet bak vingene representerte et ideelt sted å skjule en bombe, skriver Daily Mail.

Rakett, bombe eller ulykke?



Torsdag siterte nyhetsbyrået Reuters to ikke navngitte amerikanske tjenestemenn som hevdet at USAs oppfatning var at flyet trolig ble truffet av en bakke-til-luft-rakett skutt opp fra russisk territorium. Talspersoner for Wagner meldte også at flyet trolig ble skutt ned.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne rakett-teorien ble imidlertid raskt avvist fra kilder i Pentagon, som mener det sannsynligvis var en eksplosjon om bord som førte til at privatflyet styrtet, skriver The New York Times, som baserer seg på foreløpige etterretningsrapporter. Også nyhetsbyrået AP har meldt at tjenestemenn tror flystyrten skyldes en eksplosjon som ble forårsaket med vilje.

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: Wagner-lederen skal være død: Her er reaksjonene

– En måte å demonstrere Putins makt og intoleranse

Ifølge Marina Miron, postdoktor ved Institutt for krigsstudier ved King's College i London, var det veldig uvanlig for Prigozjin å reise i samme jetfly som hans høyre hånd, Dmitrij Utkin, som også skal være blant de ti omkomne. Hun tolker flystyrten som en mulig maktdemonstrasjon fra Vladimir Putin.

– Hvis Kreml står bak dette, noe som ikke ville være en stor overraskelse, er det en måte å demonstrere Putins makt og intoleranse når det gjelder regimeforrædere. Putin glemmer eller tilgir ikke, sier Miron til Newsweek.

I mellomtiden fortsetter etterforskningen for fullt. Selv om russiske myndigheter var svært raskt ute med å frigi passasjerlisten, er det ikke bekreftet hvem som faktisk var om bord. Derfor velger flere medier fortsatt å ta forbehold om hvorvidt Wagner-gruppens leder er død.