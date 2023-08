Denne uken uttalte Russlands tidligere president , Dmitrij Medvedev , at Russland kan komme til å annektere de georgiske utbryterrepublikkene Abkhasia og Sør-Ossetia.

Palle Ydstebø, oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, sier det virker som om Medvedev har tatt på seg det å komme med en del oppsiktsvekkende uttalelser fra russisk offisielt hold etter invasjonen av Ukraina.

«Refleksiv kontroll»

– Flere av uttalelsene virker mer som, om ikke bløff, så prøveballonger for å teste ut reaksjoner, eller en del av det russerne kaller refleksiv kontroll, der de sender ut meldinger for å få motparten til å reagere på ønsket måte, for så å utnytte reaksjonene til å gå videre slik de ønsker, sier Ydstebø til ABC Nyheter.

Ifølge Medvedev er tanken om å bli en del av Russland fortsatt populær i Abkhasia og Sør-Ossetia.

– Dette kan muligens implementeres om det er gode grunner til det, skrev Medvedev i en artikkel som ble publisert av avisen Argumenty i Fakty onsdag, ifølge NTB.

Tidligere offiser i Hæren og professor ved Forsvarets høyskole, Tormod Heier, sier Medvedev i rollen som nestleder i sikkerhetsrådet har fått tildelt rollen som hauk.

– I denne rollen ligger det et særlig ansvar for å skremme landene rundt Russland slik at ingen randstater blir fristet til å utfordre russiske sikkerhetsinteresser i det nære utland i den krisen landet for tiden er inne i, sier Heier til ABC Nyheter.

Derfor er Medvedevs utspill mot de to utbryterrepublikkene i Georgia, ett av Natos partnerland, som ventet, understreker professoren.

Svekket troverdighet

Heier er derimot skeptisk til hvorvidt det russiske forsvaret har kapasitet til å starte nye operasjoner i nye teatre.

– Russland har riktig nok verdens femte største krigsmaskin. Men utfordringene som det russiske forsvaret står overfor i Ukraina tilsier at nye operasjoner i Kaukasus er usannsynlig, forklarer han.

– Er Medvedev kjent for å bløffe?

– De mange atomvåpentruslene Medvedev har kommet med gjennom de siste 18 månedene med krig i Ukraina, uten at det har skjedd noe nevneverdig, har svekket Medvedevs troverdighet.

Et forsøk på avledning?

Ifølge Palle Ydstebø vil en annektering av de georgiske områdene Abkhasia og Sør-Ossetia være en russisk «formalisering» og innrømmelse av at det er Russland som har okkupert og holdt disse georgiske områdene.

Det kan samtidig være et forsøk på en avledning av oppmerksomhet fra krigen i Ukraina eller prøve å skape splittelse av vestens støtte til Ukraina, mener Ydstebø.

– Om det er bløff eller ei, vet vi ikke før en annektering eventuelt skjer. Den vil vel i så fall kun «anerkjennes» av Iran, Syria og Nord-Korea, hvis ikke Russland har fått noen flere afrikanske land med på sin side.