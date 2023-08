– Det finnes ikke definitive bevis for at Prigozjin var om bord, og han er kjent for usedvanlig strenge sikkerhetstiltak. Likevel er det svært sannsynlig at han virkelig er død, skriver det britiske forsvarsdepartementet i sitt daglige innlegg på X, tidligere Twitter, fredag.

Departementet skriver også at Wagner-sjefens død kommer til å virke svært destabiliserende på den russiske leiesoldatgruppen.

Russiske myndigheter har meldt at Prigozjin døde i en flystyrt da han og resten av Wagner-ledelsen var på vei fra Moskva til St. Petersburg onsdag. Hva som fikk flyet til å styrte, er fortsatt uklart.

Se video: Her går Wagner-flyet i bakken