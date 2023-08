Onsdag, klokken 19.57 russisk tid, meldte nødetatene i Russland fra om at et privatfly tilhørende Wagner-gruppen hadde styrtet. Tre minutter senere kom meldingen om at gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, skal ha vært om bord.

Det skriver blant annet den uavhengige russiske avisen Meduza.

Førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga, sier det er påfallende at russiske statskontrollerte medier og russiske myndigheter er så tidlig ute med å bekrefte at Prigozjin var om bord.

– Det kan nok tyde på at det kom et signal fra innflytelsesrike mennesker om at Prigozjin var på flyet, og at det var hensiktsmessig å publisere det, sier Haga til ABC Nyheter.

Flyet var på vei fra Moskva til St. Petersburg. I tillegg til Prigozjin, skal hele Wagners toppledelse ha vært om bord. Det er ikke kjent under hvilke forhold privatflyet styrtet, men russiske myndigheter bekrefter at alle ti om bord omkom.

Video: Her går Prigozjins fly i bakken

Bombe eller missil

I et videoklipp av flystyrten, som har sirkulert i diverse medier, kan man se flyet falle så å si rett ned.

Haga har også sett videoen. Han forteller at man i begynnelsen av klippet kan se et par røyksøyler som en typisk ser når et fly blir skutt ned av et missil.

– Både videoen og informasjon fra Flightradar viser at flyet faller rett ned, og de rakk aldri å sende noen nødmelding. Det ble altså sannsynligvis brått ødelagt i lufta, noe som gjør at det stort sett bare er en bombe om bord eller at flyet ble skutt ned av et missil som er sannsynlige forklaringer, sier Haga.

Torsdag kveld melder Pentagon at ingenting tyder på at flyet ble truffet av en rakett.

Det finnes ingen opplysninger som tyder på at flyet til Jevgenij Prigozjin ble truffet av en bakke-til-luft-rakett, melder USAs forsvarsdepartement.

– Putin har vunnet

Vestlige eksperter, tjenestemenn og tenketanker mener også flyet trolig ble skutt ned.

Det avslutter i så fall en maktkamp som kulminerte med det korte Wagner-opprøret i sommer.

– Den endelige maktkampen i Kreml er over. Putin har vunnet den og befestet posisjonen sin. Sånn sett står han kanskje sterkere nå enn før opprøret, sier professor Tormod Heier ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole til NTB.