Enorme minefelt, stridsvogngrøfter, dragetenner, skyttergraver, bunkerser og artilleristillinger møter de ukrainske troppene når de rykker fremover.

Ettersom de ikke har luftherredømme, noe som ofte er en viktig forutsetning for å lykkes med fremrykking, må den ukrainske hæren bruke mye tid på trenge seg gjennom russernes forsvarsverk.

Like mange russiske soldater i Ukraina som nazister i Norge under 2. verdenskrig



Russlands president Vladimir Putin. Foto: Reuters / NTB

Putins styrker har brukt nærmere åtte måneder på å grave seg ned i nærmest uinntagelige festningsverk langs hele den 130 mil lange frontlinjen. Store russiske reservestyrker er utplassert, og det står nå mellom 400.000 og en halv million russiske soldater inne på ukrainsk territorium. Det er like mange soldater som nazistene hadde stående i Norge da 2. verdenskrig gikk mot slutten.

Fra vestlig hold er det kommet signaler om utålmodighet med ukrainernes fremrykking. Til tross for enorme mengder vestlige våpen og militær rådgivning har det ennå ikke lykkes Zelenskyjs styrker å overrumple russerne.

Tvert imot bærer frontene nå preg av stillingskrig. Ukrainerne rykker gradvis fremover, men det går svært sakte, med maksimalt noen hundre meter pr. dag. Fortsatt kontrollerer Russland en femtedel av Ukrainas territorium.

– Bremses av minefelt og mangel på luftstyrker

Men nå kommer det meldinger om at noe er i ferd med å skje.

Ifølge ukrainske medier har den ukrainske hæren nådd frem til russernes første hovedforsvarslinjer. Det kan bety et forestående militært gjennombrudd. Ifølge Serhij Kuzmin, nestkommanderende for strategisk kommunikasjon, skal ukrainerne ha momentum flere steder langs frontlinjen, spesielt i sør.

– Vi har allerede gått inn i første linje med okkupanter, og første linje er veldig vanskelig. Men militæret vårt presser gjennom. Vi beveger oss fremover og denne bevegelsen bremses av minefelt og mangel på luftstyrker, sier Kuzmin.

– Russiske tropper sender frem reserver

Han viser til høy tetthet av grøfter og andre tekniske barrierer lagd av russerne på denne fronten, men de offensive operasjonene ved Melitopol- og Berdiansk-frontene er nå inne i en ny fase hvor ukrainske styrker presser på for et gjennombrudd.

– Det er flere og flere trente russere. Russiske tropper sender frem reserver fra den andre forsvarslinjen, inkludert marinesoldater, fallskjermjegere og spesialstyrker, forklarer Kuzmin.

Militærraid over Dnipro-elven

Ifølge Institute for the Study of War (ISW) har ukrainske styrker sannsynligvis gjennomført et begrenset militært raid over Dnipro-elven og landsatt styrker på Kherson Oblasts østlige bredd nær landsbyen Kozachi Laheri.

ISW viser til flere russiske militærbloggere som 8. august la ut meldinger om at opptil syv båter med seks til syv soldater i hver båt, brøt gjennom det russiske forsvaret og avanserte 800 meter.

ISW: Russerne prøver å unngå panikk



Volodymyr Saldo, en russisk utnevnt leder i Kherson Oblast, bagatelliserte angrepet til de ukrainske fallskjermjegere, og hevdet at russisk artilleri slo tilbake det ukrainske kommandoraidet.

«Men flertallet av fremtredende russiske milbloggere hevdet at ukrainske styrker klarte å utnytte den taktiske overraskelses og lande styrker på østbredden før de kom i kamp med russiske styrker», skriver ISW i sin rapport. De mener Saldo forsøker å tilbakevise påstander om ukrainsk tilstedeværelse for å unngå skape panikk på russisk side.

– Initiativet tilhører Ukraina nå



Brigadegeneral Aleksandr Tarnavsk og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Foto: Wikipedia

I sin daglige tale til det ukrainske folk innrømmer president Volodymyr Zelenskyj at offensiven går saktere enn ønsket, men han fastholder at ukrainerne har momentum og er på fremmarsj.

– Mottoffensiven er vanskelig, men en viktig positiv faktor er at initiativet nå tilhører Ukraina. Motoffensiven er kompleks, og den går nok tregere enn noen ønsker. Men hæren rykker frem og trekker seg ikke tilbake, understreker Zelenskyj, skriver Ukrainska Pravda.

Presidenten beskriver kampene som tøffe og krevende, men sier at Ukraina vil stå i dette til krigen er vunnet og russerne er kastet ut av alt okkupert territorium.

Det var Vladimir Putin som ga ordre om den svært blodige angrepskrigen og brøt folkeretten natt til 24. februar 2022. Det er utstedt internasjonal arrestordre på Putin. Han vil trolig bli tiltalt for svært alvorlige krigsforbrytelser den dagen krigen er over.

– Det er veldig vanskelig å kjempe så lenge

Ifølge enkelte anslag kan Russland ha mistet så mange som en kvart million soldater i krigen. Titusenvis av sivile er trolig drept, og mange millioner ukrainere er tvunget på flukt. Titusenvis av disse har flyktet til Norge.

– Det er veldig vanskelig å kjempe så lenge. Det er veldig vanskelig når man har mangel på et eller annet våpen. Alt dette er veldig vanskelig, fordi dette er en krig. Jeg vet bare at det er vanskelig for oss, men jeg vet med sikkerhet at det er vanskeligere for russere. Det er tretthet i øynene våre, og i øynene deres er det frykt, påpeker Zelenskyj.

– De har steder å gå tilbake, men det har ikke vi



Han ber de russiske lederne om å ta til fornuften og gjøre retrett.

– Russland, i motsetning til oss, kan virkelig avslutte denne krigen raskere, uten unødvendige tap. Det betyr å forlate vårt territorium. Fordi Ukraina kommer ikke til å fortsette krigen på territoriet til den russiske føderasjonen. Dette var aldri vårt mål. De har steder å gå tilbake, men det har ikke vi. Vi okkuperer våre territorier. Og dette er forskjellen, understreker den ukrainske presidenten.

