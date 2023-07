Droneangrepet mot den Ukrainske havnebyen Reni i Odesa-regionen, som ligger ved elven Donau, skal ha fått himmelen til å lyse opp i Romania. Det skriver Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

Grensen mellom de to landene går i midten av nettopp denne elven, og fra havnen Reni er det bare 200 meter over til elvens andre bredd og Romania.

Vil undergrave støtten

Ingen russiske angrep har funnet sted så nære Romania siden krigens utbrudd i februar 2022. Romania har vært medlem av Nato siden 2004.

Den siste tiden har Russlands angrep vært rettet spesielt mot mål som kan svekke Ukrainas korneksport, blant annet havner og kornlagre. Donau er en av Europas viktigste elver for varetransport, og angrepet mandag er derfor tilsynelatende ikke et avvik fra den russiske strategien.

Samtidig mener analytikere at den økte rekkevidden for Russlands angrep kan tyde på at de ikke bare vil hindre Ukrainas korneksport, men også undergrave støtten Ukraina har hos EU, ifølge RFE/RL.

Dette skal gjelde spesielt for land i Sentral- og Øst-Europa.

– Et indirekte angrep på Romania

I tillegg til å være til hinder for eksport av korn ut av Ukraina, kan denne typen angrep også skape problemer for import av militært materiell og drivstoff inn i landet – «alt som gir Ukraina muligheten til å stå imot».

Dette ved å skape uro i rumenske havner langs den viktige elven.

Det sier Cosmin Popa, som er forsker ved Nicolae Iorga-instituttet ved det rumenske Akademiet i Bucureşti.

– Russlands angrep er også indirekte angrep på Ukrainas naboland. Så fra dette synspunktet vil ting fortsette å bli verre, i mangel av en klar og bestemt reaksjon fra Vesten, som vil vise Putin at det er grenser han ikke kan krysse, sier Popa.

– De angriper med både direkte og indirekte mål. De tar sikte på å forstyrre elve- og jernbaneinfrastrukturen i Romania, med håp om å overbelaste og skape kaos i rumenske havner ved munningen av Donau, legger han til.

Tidlige rapporter virker å bekrefte Popas uttalelser, skriver RFE/RL. Tirsdag stoppet nær 30 skip foran Donaus munning i Svartehavet.

– Mer avhengig av lastebiler og tog

Det russiske angrepet på Reni kan føre til at Ukraina må se etter andre alternativer for varetransport, mener den rumensk-moldovske analytikeren, Cristian Vlas.

– Nå er risikoen at Ukraina må stole enda mer på lastebil- og jernbaneeksport, noe som allerede er et omstridt tema i forhold til sentral- og østeuropeiske land, spesielt med Polen og Romania, stater som fortsatt kan betraktes som Ukrainas sterkeste allierte i EU, sier Vlas til RFE/RL.

I forrige uke ba Polen, Slovakia, Ungarn, Romania og Bulgaria EU om å få forlenge importforbudet mot korn fra Ukraina.