IAEA: Miner nær atomanlegget i Zaporizjzja

Ifølge en uttalelse fra IAEA-direktør Rafael Grossi heter det at det er «noen miner i buffersonen mellom anleggets indre og ytre gjerder».

Personell fra byrået skal ha sett dette under en inspeksjon søndag. Minene er i et område som ikke er tilgjengelig for anleggets ansatte, og det er ikke observert noen miner innenfor det indre gjerdet, ifølge IAEA.

– Militær avgjørelse

– Vårt team har tatt opp funnet med anlegget, og de er blitt fortalt at det dreier seg om en militær avgjørelse, i et område som kontrolleres av militæret, sier Grossi.

Han forteller at å ha eksplosiver i området er uforenlig med IAEAs sikkerhetskrav og at det legger ekstra mentalt press på anleggets stab. Samtidig mener IAEA i utgangspunktet at minene ikke påvirker atomanleggets sikkerhet.

Mener Ukraina vil angripe

Ukraina har anklaget Russland for å plassere eksplosiver ved anlegget, mens myndighetene i Moskva på sin side beskylder Ukraina for å planlegge angrep med raketter og droner mot kraftverket.

Atomanlegget i Zaporizjzja, det største i Europa, har vært under russisk kontroll fra starten av mars i fjor, kort tid etter den russiske invasjonen. Alle de seks reaktorene har vært ute av drift siden september.