Ukrainsk politiker pågrepet for landsforræderi

Oleksandr Ponomarjov ble innvalgt for et prorussisk parti som nå er forbudt i landet. Riksadvokaten bekrefter at politikeren er pågrepet og satt i varetekt i påvente av en tiltale for landsforræderi.

En domstol i bydelen Petsjersk i Kyiv varetektsfengslet ham uten mulighet for kausjon.

Ponomarjov hevdes å ha samarbeidet med okkupasjonsmakten i regionen Zaporizjzja sørøst i landet. Hans advokat hadde tirsdag kveld foreløpig ikke besvart nyhetsbyrået Reuters' henvendelse om saken.

Den ukrainske sikkerhetstjenesten mener politikeren har forsynt det russiske militæret med drivstoff for kjøretøy og utstyr for å bygge forsvarsstillinger. Han skal også ha omregistrert sine næringsvirksomheter under russiske lover og handlet med russiske banker på okkupert område.

Ponomarjov har i et intervju med det ukrainske gravemagasinet Schemes denne uka hevdet at han ble pågrepet, fengslet og torturert i mars i fjor da Russland nettopp hadde okkupert Berdjansk. Han hevder at han nektet noen form for samarbeid med okkupantene, hvorpå alle hans virksomheter ble beslaglagt av Russland.