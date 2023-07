Amerikansk marineveteran såret i kamp i Ukraina

En person som er kjent med saken, men som vil være anonym, sier at Trevor Reed ble såret i kamp i Ukraina for flere uker siden.

Talsmann Vedant Patel i utenriksdepartementet sier at Reed ble brakt til Tyskland for behandling. Han understreker at Reed ikke var i Ukraina på oppdrag fra USA.

Reed ble i fjor utvekslet med en russisk pilot som var fengslet i USA i forbindelse smugling av narkotika. Det er ikke kjent hvordan og hvorfor Reed havnet i Russland.

