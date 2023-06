– De klarte å ta Piatykhatky under operativ kontroll. Inntrengernes bølge-offensiver har gitt resultater til tross for de enorme tapene.

Det opplyser Vladimir Rogov, en russisk samarbeidspartner og såkalt «guvernør» i den russiskokkuperte delen av Zaporizhzhia oblast, på russiske Telegram, skriver Ukrainska Pravda.

Advarer om videre ukrainsk fremrykking



Rogov viser til at de væpnede styrkene i Ukraina, bestående av et stort antall infanteri og flere enheter av pansrede kjøretøy, allerede skal ha inntatt Piatykhatky.

«Guvernøren» advarer om konsekvensene av at Ukraina får fotfeste i Piatykhatky, og at det kan åpne et nytt frontavsnitt og nye erobringer i retning Zherebianka og Vasylivka.

Det er i dette området flere eksperter har ventet at den ukrainske motoffensiven har som hovedfokus. Årsaken er at Ukraina trolig ønsker å splitte de russiske styrkene, slik at de mister forbindelsen og forsyningslinjene mellom det nordlige og sørlige Ukraina.

Dermed vil Krimhalvøya kunne bli isolert, og russiske styrker risikerer å bli omringet på alle kanter i sør. Samtidig må Ukraina beholde sine eventuelle nye posisjoner for å unngå russiske motoffensiver.

Nøkkelområde for gjenerobring



Russlands president Vladimir Putin Foto: Ramil Sitdkov / RIA Novosti / AP / NTB

Derfor er enhver gjenerobring på aksen Zaporizhzhia – Melitopol – Mariupol/Azovhavet av største interesse. Det er i samme område russerne har bygd sine sterkeste forsvarsverk.

For å nå fram til Azov-havet må ukrainerne forserer milevis med skyttergraver, dragetenner, minefelt og grøfter som er gravd for å stanse fremrykkende stridsvogner.

Ifølge den ukrainske brigadegeneralen Oleksandr Tarnavskyi, som er sjef for Tavriia Operational and Strategic Group of Forces, skal russerne ha tatt store tap bare i løpet av det siste døgnet. Han oppgir ikke hvilke våpen som er brukt, men Tavriia ligger et godt stykke bak russernes fremste linjer, og det er trolig snakk om HIMARS og andre langtrekkende våpen.

– Soldatene våre knuser fienden

Generalen skriver på Telegram at til sammen fire kompani med russiske soldater skal ha blitt eliminert. I tillegg skal 77 enheter med fiendtlige militære kjøretøy ha blitt enten ødelagt eller skadet.

– Hvert døgn blir til et helvete for russerne. Soldatene våre knuser fienden, skriver brigadegeneral Oleksandr Tarnavskyi.

Uttalelsen er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men det er en kjent sak at begge parter har en tendens til å overdrive sine militære seire og fiendens tap. Propagandakrigen pågår for fullt mellom Kyiv og Kreml. Denne informasjonskrigen utkjempes parallelt med svært blodige kamper på bakken.

Hevder Russland har mistet 219.000 soldater



Mens russiske myndigheter i svært liten grad kommenterer egne tap, er de raske med å påstå at Ukraina er militært svekket. Vladimir Putin uttalte for få dager siden at russiske styrker hadde påført Ukraina store tap under motoffensiven, og blant annet mistet store mengder vestlig materiell.

Størrelsen på de påståtte tapene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, selv om det er erkjent tap av både utstyr og soldater, men også Pentagon opererer med svært høye russiske tapstall, inkludert sårede og drepte.

Den ukrainske generalstaben på sin side opererer med disse russiske tapstallene (endringer siste døgn i parentes):

219.820 soldater (650), 3.984 (+7) stridsvogner, 7.729 (+23) pansrede kampkjøretøy, 3.847 (+13) artillerisystemer, 610 (+1) rakettkastere, 364 luftvernsystemer, 314 krigsfly, 304 (+2) helikoptre, 3.371 (+7) taktiske ubemannede luftsystemer, 1.211 kryssermissiler, 18 krigsskip, 6.571 (+14) lastebiler og drivstofftankere, og 52 (+2) enheter med spesialutstyr.

«Russiske tap er sannsynligvis de høyeste siden Bakhmut»

En kolonne med stridsvogner fra den ukrainske hæren. (Ukrainas forsvarsdepartement)

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet opplever begge sider høye tap i sør hvor russiske styrker ofte utfører relativt effektive defensive operasjoner. Men det har sin pris.

«Russiske tap i sør er sannsynligvis de høyeste siden slaget om Bakhmut i mars», skriver departementet, ifølge Kyiv Independent.

Bare i løpet av siste døgn skal ukrainske styrker ha gjennomført 14 luftangrep mot russiske tropper.

«I løpet av de siste 24 timene har ukrainske rakett- og artillerienheter truffet tre kommandoposter, to konsentrasjonsområder for personell, fem ammunisjonslagre og tre artillerienheter i skyteposisjoner,» melder det ukrainske forsvarsdepartementet, ifølge Ukrinform.

– Ekstremt harde kamper

Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar innrømmer at offensiven går langsomt, men at de holder fast på planen om å drive fienden ut av hele Ukraina.

– Styrkene våre står overfor ekstremt harde kamper og en fiende med overlegenhet i lufta.

USAs forsvarssjef Mark Milley har advart om at krigen, også etter offensiven, vil bli langvarig. Ukraina har bedt om flere langdistansevåpen og moderne kampfly.

