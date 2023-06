Da Russland invaderte Ukraina i februar i fjor dannet flere tidligere Ukrainske soldater en motstandsgruppe. Nå er gruppen en del av den militære etterretningsorganisasjonen til Ukraina.

I et intervju med CNN forteller medlemmer av gruppen om det de har i fokus nå, nemlig å drepe russiske offiserer.

Frykt, kaos og mistillit

De gamle soldatene som nå er aktive igjen sier at de alle er spesialister på flere militære felter. Under intervjuet sier medlemmer av gruppen, som ikke er navngitt, at målet med å drepe russiske offiserer er å skape både frykt, kaos og mangel på tillitt blant de russiske soldatene.

– I starten av krigen var det en store roller å fylle for små grupper som kunne kjempe mot russerne i det skjulte, sier et av medlemmene til CNN.

Ifølge gruppen selv har de deltatt i flere militære operasjoner mot russiske styrker, gjerne bak fiendens linjer.

– Med dette dreper jeg mange russere

Et av medlemmene, som går under navnet Brabus, forteller om hvordan han opplevde kamphandlinger utenfor byen Bakhmut i det østlige Ukraina.

Han forklarer at ukrainsk etterretning hadde fått nyss om at Russland skulle bytte ut styrker i et område nær Bakhmut. En utskiftning av styrker betyr at det vil oppholde seg flere offiserer i området, inkludert offiserer som ikke er kjent med området og terrenget. Det er høyere sjanse for at disse offiserene gjør feil, mener gruppen.

Brabus forklarer at han og gruppen angrep russiske fallskjermjegere i området og at han selv tok ut syv russiske soldater.

Ifølge soldaten selv benytter han seg av et tungt maskingevær i kampen mot de russiske styrkene. Han skal ha fått en børsemaker til å lage en lyddemper som skal gjøre våpenet nærmest lydløst på lange avstander.

– Med dette dreper jeg mange russere, sier Brabus.