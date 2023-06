Den den ukrainske motoffensiven er i gang. Ifølge ukrainske myndigheter pågår det harde kamper de stedene hvor ukrainske styrker har rykket frem den siste uken. Også Russlands president Vladimir Putin har sa seg forrige uke enig i at offensiven er gang.

Ukrainske myndigheter har i lang tid varslet at det ville komme en offensiv mot de russiske styrkene som oppholder seg øst og sør i Ukraina. Nå som den er i gang gjenstår det å se hvordan den går.

Professor og forskningsleder Tormod Heier ved stabsskolen i Forsvaret mener denne sommeren blir en skjebnetime for Ukraina.

– Før eller siden denne sommeren og høsten vil nok lufta gå ut av den ukrainske offensiven. Da blir det spennende å se hvor mye territorium de har klart å frigjøre, og om russerne vil gå på motoffensiven før ukrainerne rekker å omorganisere seg og konsolidere stillingen på de frigjorte områdene, sier Heier til ABC Nyheter.

Her kan du lese mer om krigen i Ukraina!

Se video: Harde kamper om skyttergrav i Ukraina

Putin kan ta grep

– Hvis Ukrainas offensiv lykkes og de klarer å presse Russland et godt stykke tilbake, hvordan tror du den russiske ledelsen vil svare?

– Mest sannsynlig vil det ikke gjøre noe fra eller til dersom Russland presses noe tilbake. For så lenge de russiske styrkene klarer å bite seg fast på ukrainsk territorium vil Russland fremdeles kunne klare å blø ut den ukrainske økonomien i årene som kommer, sier Heier.

En vellykket ukrainsk offensiv kan virke ydmykende for Russlands militære styrker. Dette kan føre til at Putin tar grep, mener forskeren.



– Dermed kan Putin kanskje se seg presset til å gjennomføre en ny mobilisering. Dette kvier han seg for. En økt belastning på deler av sivilsamfunnet vil nemlig kunne øke den innenrikspolitiske spenningen i Russland.

Da Russland gjennomførte en mobilisering i fjor høst ble flere rekrutteringskontorer i Russland angrepet av motstandere av krigen. Mange unge menn flyktet også landet i frykt for å ende opp ved fronten i Ukraina.

(Saken fortsetter under bildet).

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner. Bak seg har han 32 år som offiser i Forsvaret, herunder 15 år som oberstløytnant i Hæren. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hva om offensiven feiler?

– Jeg tror at dersom russerne klarer å bite seg fast etter at den ukrainske offensiven opphører, så vil frontlinjen kunne fryse. Dermed vil vi ha en 1000 kilometer lang krigssone gjennom de østlige delene av Ukraina, sier Heier.

Han påpeker at dette vil kunne tappe Ukraina for økonomiske og militære ressurser, særlig hvis Vestens vilje til å støtte Ukraina reduseres etter flere år med krig. Da kan det oppstå en lavintensitetskonflikt der vold og kaos vil kunne blusse opp i tid og utide, tror Heier.

Flere land har gjennom krigen støttet Ukraina med våpen og annet militært utstyr verdt milliarder av kroner. Norge har på sin side blant annet bidratt med stridsvogner av typen Leopard 2 og luftvernsystemet NASAMS. Hjelp i form av ren økonomisk støtte har Ukraina også mottatt.

Heier sier videre at man ikke kan se bort ifra muligheten for at stormaktene USA, Kina og Russland finner en felles interesse i å avslutte krigen om Russland ikke kastes ut av Ukraina som følge av offensiven.

– Dette er brutalt for en ung ukrainsk stat som kjemper en legitim frihetskamp på eget territorium. Men verden er brutal, kriger er brutale. Og ofte er det også slik at det er kjøttvekta som rår i internasjonal politikk. Men nettopp derfor blir det viktig for ukrainerne å frigjøre så store landområder som mulig før lufta går ut av den militære offensiven, sier Heier.