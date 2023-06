– Etter Putin vil det bli fullstendig kaos

– Jeg tror ikke russiske myndigheter vil innrømme det, men vi har sett en massiv hjerneflukt, sier den tidligere rådgiveren i Russlands sentralbank, Alexandra Prokopenko, skriver Business Insider. Mangel på arbeidskraft bidro til et fall på fem prosent i Russlands industriproduksjon bare i løpet av mai.

Mer enn én million unge russere antas å ha forlatt Russland i 2022. Etter at Putin har strammet inn utreisereglene og styrket vaktholdet ved grenseoverganger og flyplasser er det blitt vanskeligere å flykte.

– Så lenge Putin har makten er det usannsynlig de kommer tilbake

Men det store frafallet av kompetente fagfolk har for lengst gjort seg gjeldende i Russland. I tillegg har hundretusener av russiske menn satt seg på flyet av frykt for å bli innkalt til Putins mobilisering til krigen i Ukraina.

– Mange firmaer trapper ned eller legger ned på grunn av mangel på arbeidere, sier Alexandra Prokopenko til NPR. Hun valgte selv å flykte da Putin ga ordre om å invadere nabolandet Ukraina. I dag jobber hun som stipendiat ved Carnegie Russia Eurasia Center i Tyskland.

– Jeg vil gjerne gå tilbake, men jeg føler ikke at det ville være trygt for meg. Så lenge Putin har makten er det usannsynlig at russere som flyktet kommer tilbake, sier den tidligere rådgiveren for Russlands sentralbank.

Tappes systematisk for noen av de beste hjernene

Antallet unge arbeidere i Russland falt med 1,33 millioner mennesker mellom desember 2021 og desember 2022. Det er den nest største nedgangen i registrert noen gang. Bare under pandemiåret 2020 var fallet større, skriver Moscow Times.

Mange av russerne som er på flukt er unge, velutdannet og ettertraktet på arbeidsmarkedet. Spesielt innen IT-sektoren har Russland blitt systematisk tappet for noen av de beste hjernene.

– Opptil ti prosent av ansatte i IT-selskaper har forlatt landet og har ikke kommet tilbake. Totalt oppholder rundt 100.000 russiske IT-spesialister seg i utlandet, fortalte Maksut Sjadayev, minister for digital utvikling, til russiske nyhetsbyråer i desember. Flertallet har slått seg ned i Armenia, Georgia, Kasakhstan, Tyrkia og De forente arabiske emirater.

– Vi må handle raskt

Laura A. Janda, professor i russisk språkvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, har tidligere skrevet at russisk hjerneflukt kan være en ressurs for Norge, og samtidig svekke Russland både økonomisk og ideologisk.

«Ved å ta imot de unge som rømmer fra Putin nå, svekker vi Russland økonomisk og ideologisk. Samtidig får vi kompetanse vi mangler og styrker vår egen økonomi (...) Vesten står overfor en historisk mulighet til å ta imot unge talentfulle russere med høyere utdannelse. De representerer en ressurs av enorm verdi som kan svekke Russland, mens de beriker Norge og andre vestlige land. Vi må handle raskt hvis vi skal utnytte denne unike situasjonen, samtidig må vi også være skarpsindige, skrev Janda i en kronikk i Dagens Næringsliv i april i fjor.

Hun viste til at blant russere som har rømt, er 86 prosent under 45 år. Av disse jobber en tredjedel i it-sektoren, en tredjedel i bedriftsledelse, mens den siste tredjedelen har bakgrunn som blant annet jurister, psykologer og grafiske designere.

– Etter Putin vil det bli fullstendig kaos

Borsen-no har snakket med sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, om den prekære situasjonen i Russland. Han mener landets rettsvesen, medier, kirke og middelklasse nå er kraftig svekket, og at hjerneflukten truer Russland innenfra.

– Det er en trussel for Russland. Dette truer Russlands eksistens. Økonomien vil få problemer når folk er borte. Det er også i stor grad etniske russere som blir svekket, de to kraftsentrene Moskva og St. Petersburg. Nå er dette en krigsøkonomi. Men dette svekker de langsiktige vekstmulighetene for Russland, og i siste instans om landet holder sammen etter at Putin er borte, advarer Andreassen.

Han tror det beste Vesten kan håpe på er at Putin trekker seg ved neste års presidentvalg, og at det blir en ordnet maktovertakelse til en som kan trekke Russland ut av Ukraina. Men den norske økonomi-eksperten frykter det verste vil skje:

– Etter Putin vil det bli fullstendig kaos i Russland, sier Jan Ludvig Andreassen.

– Går inn i en ny, farlig fase

I en kronikk i Financial Times advarer Alexandra Prokopenko om at Russlands økonomiske krig med Vesten nå beveger seg til en ny frontlinje.

«Russlands økonomiske konfrontasjon med Vesten etter Kremls invasjon av Ukraina går inn i en ny, farlig fase. Frem til nå hadde Moskva stort sett fokusert sine gjengjeldelsestiltak på å presse europeiske energimarkeder. Men etter en rekke rettsavgjørelser i Europa som fryser russiske eiendeler der, har Kreml begynt å eskalere og opprettet et juridisk rammeverk for midlertidig nasjonalisering av utenlandske eiendeler i landet. Europeiske selskaper står i fare for å miste eiendeler med liten eller ingen kompensasjon ettersom Kreml gjengjelder sanksjoner», skriver den tidligere rådgiveren i Russlands sentralbank.

