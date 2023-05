Ifølge Oryx, som nøye overvåker tapene i krigen mellom Ukraina og Russland, er de russiske tapene av krigsmateriell kommet opp i svimlende antall.

Oryx dokumenterer ødelagt krigsmateriell ved hjelp av bilder, videoer og geodata. De har strenge kriterier til dokumentasjon.

I følge Oryx er til sammen 1239 russisk stridsvogner ødelagt, mens 106 er skadet og 113 er forlatt. I tillegg er 544 russiske stridsvogner erobret av ukrainske styrker.

Tallene de opererer med anses for å være sikre, men de russiske tapene er i realiteten trolig høyere. Ifølge den ukrainske generalstaben er så mange som 3801 russiske tanks satt ut av spill per 29. mai.

Tømmer reservelagre for utrangerte tanks



Både ISW og britisk etterretning har gjentatte ganger rapportert om at Russland har tatt i bruk stridsvogner som er produsert på 1950- og 60- tallet. Det indikerer at den russiske krigsmaskinen sliter med å erstatte ødelagt materiell. Derfor tømmes nå gamle reservelagre for stridsvogner som kan brukes i storkrigen mot Ukraina.

De russiske nyhetsbyårene Interfax og RIA Novosti meldte i mars at Russland har til hensikt å produsere og modernisere totalt mer enn 1600 stridsvogner i løpet av de neste tre årene, etter ordre fra Vladimir Putin.

Årsaken til de massive russiske tapene tilskrives dårlig ledelse, utdatert krigstaktikk og ukrainernes evne til å slå tilbake og nedkjempe russiske styrker.

– Taktisk mangelfulle og mislykkede angrep

Ukrainske soldater avfyrer en kanon nær Maryinka, en by i øst der det har pågått harde kamper mot russiske styrker, i Donetsk-regionen, Ukraina, mandag 8. mai 2023. Foto: Libkos / AP

Under harde kamper rundt Avdiivka i Donetsk-regionen tidligere i vinter beskrev det britiske forsvarsdepartementet den russiske strategien som avlegs og ineffektiv.

«Russiske styrker har bare gjort marginale fremskritt på bekostning av store tap av pansrede kjøretøy. Det skyldes sannsynligvis at de kopierte feilaktige strategier som tidligere ikke har fungert for Russland. Tapene har sannsynligvis i stor grad vært på grunn av taktisk mangelfulle og mislykkede angrep, som for eksempel rundt byen Vuhledar,» skrev Business Insider.

– En politisk og militær fiasko for Russland

Ifølge tenketanken International Institute of Strategic Studies (IISS) mistet Russland om lag 40 prosent av sin samlede stridsvognkapasitet etter bare ni måneders krigføring i Ukraina.

– Russlands handlinger det siste året har reist spørsmål om kompetansen til dets militære ledelse. Krigen har vært en politisk og militær fiasko for Russland, konstaterte leder for tenketanken, John Chipman, tenketankens styreleder, ifølge The Guardian.

Har mer enn 5.000 gamle tanks på lager



Russland har imidlertid store reserver at gammelt og til dels utdatert krigsmateriell. Det er anslått at mer enn 5000 gamle stridsvogner står på lagre spredt rundt i Russland, og at det disse som nå er sendt til fronten for å kjempe mot moderne vestlige stridsvogner levert av flere Nato-land, deriblant USA, Tyskland, Storbritannia, Norge, Finland og Sverige.

Ukrainas generalstab: 207.440 russiske soldater drept



Ifølge generalstaben for de væpnede styrker i Ukraina, er de russiske tapene betydelige: 207.440 soldater, 3802 tanks, 7469 pansrede kampkjøretøyer, 3445 artillerisystemer, 575 rakettsystemer, 332 luftvernsystemer, 313 fly, 298 helikoptre, 3092 operativ-taktiske UAV-er, 1.107 kryssermissiler, 18 skip/båter, 6219 kjøretøy og tankbiler, 454 spesialkjøretøy .