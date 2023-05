Ved Svartehavskysten i det sørlige Russland ligger det et enormt palasskompleks i italiensk stil. Tidligere har den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj via en etterforskning avslørt at palasset har sin egen kirke, vinkjeller og kasino. Det sies også at palasset huser en lounge utstyrt med strippestang. Komplekset er Russlands president Vladimir Putins palass, eller «datsja» som russerne kaller det.

At palasset eksisterer er velkjent. Det som ikke har vært så godt kjent er detaljene om tunnelene som går hele femti meter under palasset. Til tross for at sikkerheten er høy rundt palasset ble plantegninger som ble brukt under byggingen av palasset og tunnelene publisert på internett av et firma som var involvert i byggingen av komplekset.

Gikk tilbake i tid

Ved å bruke internettjenesten Wayback Machine har den amerikanske nettavisen Insider funnet tilbake til det nå nedlagte firmaets nettsider hvor bildene lå åpent for offentligheten. Tjenesten Wayback Machine lar brukere se arkiverte versjoner av nettsider gjennom tidene.

Ved å gå tilbake til datoen 13. april 2016 kan man se tegningene laget av det nedlagte russiske byggefirmaet Metro Style. Tegningene viser diagrammer for et tunnelprosjekt i nærheten av Gelendzjik i Krasnodar i Russland. Dette er hvor Putins palass ligger, og ifølge Insider skal disse tegningene ha vært en del av utbyggelsen av tunneler under palasskomplekset.

(Saken fortsetter under bildet).

Dette er en av tegningene firmaet publiserte på sine sider. Bildet skal vise et tverrsnitt av åssiden og to tunneler forbundet med en heis til høyre. Foto: Metro Style via Wayback Machine

– Ment for at noen skal overleve

Det underjordiske komplekset under Putins palass består av to separate tunneler forbundet med en heis som går ned omtrent femti meter under overflaten. Ifølge Insider viser plantegningene at tunnelene er innkapslet i tykk betong og har fasiliteter for ferskvann, ventilasjon og kabler som kan forsyne mennesker i flere dager eller uker.

Overfor mediet sier ingeniøren Thaddeus Gabryszewski, som har erfaring med forsvarsstrukturer, at tunnelene, eller bunkeren, er designet for overlevelse.

– Dette tunneloppsettet har all slags sikkerhet. Det er et brannsystem. Det er vann, det er kloakk. Dette er ment for at noen skal overleve eller rømme, sier han til Insider etter å ha blitt fremlagt tegningene.

Ifølge Gabryszewski ser det ut til at det underjordiske komplekset utgjøres av to tunneler som er henholdsvis førti og seksti meter lange og seks meter brede. Dette utgjør et areal på 603 kvadratmeter. Gabryszewski sier det hele viser tegn til at komplekset er sikret mot eksplosjoner, men at detaljer for å avgjøre om det er sikret mot for eksempel atomeksplosjoner mangler i tegningene han er fremvist.

(Saken fortsetter under bildet).

Denne tegningen viser et tverrsnitt av en av tunnelene. Foto: Metro Style via Wayback Machine

– Putin er redd

En tidligere representant for det amerikanske utenriksdepartementet ved navn Michael C. Kimmage sier til Insider at tunnelplanene er tegn på Putins besettelse for å overleve.

– Putin er redd for å ikke være den helt legitime lederen av Russland. Så vel vitende om at hans legitimitet ikke er helt sikret ved valg, kommer han til å søke å maksimere sin personlige sikkerhet gjennom et kompleks av godt forsvarte private boliger, sier Kimmage som tidligere har jobbet med både Russland og Ukraina gjennom det amerikanske utenriksdepartementet.

Putins palass ble bygget i 2005. Tegningene det russiske firmaet offentliggjorde kan spores tilbake til 2010.

Finansiert privat

Det er ikke bare Vladimir Putin som har planer om og et sted rømme til om det skulle gå dårlig. De fleste atommakter har en en plan når det gjelder dette. I USA finnes det for eksempel en bunker under Det hvite hus i Washington D.C og i delstaten Virginia.

I motsetning til bunkerne i USA er Putins palass og bunkersystem privat eid og finansiert.

Kimmage mener Putins investering i tunnelsystemet viser hvor lenge han har forberedt seg på trusler og å måtte rømme.

– Vi må se dette som en del av en lang konfrontasjon med Vesten som har preget de siste 13 eller 14 årene av Putins liv, sier Kimmage.

Se video: Drone treffer Kreml