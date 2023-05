Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass kom både Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Kreml-talsmann Dimitrij Peskov med uttalelser denne helgen.

Under intervjuene tydeliggjorde Kreml-toppene sin misnøye med Vesten.

F-16-planer til besvær

I et intervju i forbindelse med en episode av det russiske TV-programmet «Moskva. Kreml. Putin» raser Lavrov mot Vestens opplæring av ukrainske piloter på flytypen F-16, og det han mener er en tydelig plan om å forsyne Ukraina med fly av typen.

– Dette er en uakseptabel eskalering. Jeg håper det finnes fornuftige mennesker i Vesten som forstår det, skal utenriksministeren ha sagt ifølge Tass.

Forrige uke sa EUs utenrikssjef Josep Borrell at opplæringen av ukrainske piloter har begynt.

Peskov: Krig på flere områder

Russlands president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov hevdet under et intervju i forbindelse med TV-programmet at Vesten fører krig mot Russland på alle områder.

– Det føres krig i bredere forstand. Det føres krig mot oss på alle fronter, det være seg økonomi eller internasjonale relasjoner, skal Peskov ha sagt ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået.