Forrige uke annonserte Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin at styrken hans trekker seg ut av byen Bakhmut i det østlige Ukraina . Kampene om byen har kostet Wagner-gruppen dyrt, og ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet erstattes leiesoldater fra gruppen med regulære styrker fra den russiske hæren.

Nyheten gleder ukrainske soldater som hevder grepet vil gjøre krigen enklere å utkjempe.

– Ikke like vanskelig

– Å kjempe mot vanlige russiske styrker er ikke like vanskelig som å kjempe mot Wagner, sier en ukrainsk soldat som kaller seg Chuck til Washington Post.

Han begrunner påstanden med at Wagner-gruppen benytter seg av uortodokse strategier som gjør det vanskelig å forutse hva som er gruppens neste trekk.

Regulære russiske styrker er ikke like flinke til dette, hevder den ukrainske soldaten.

– Rundt dem lå det døde kropper

Også den ukrainske offisersstanden gleder seg over utskiftingen av russiske styrker i og rundt Bakhmut.

– Wagner-gutta satt i sine små bunkere og kom ikke ut. De russiske styrkene er unge, friske, nye, og de går egentlig bare ut. Da gir vi dem et helvete, sier en ukrainsk offiser kalt Chichen til avisa.

Chichen sammenligner Wagner-soldatenes taktikker med de brukt av geriljastyrker under Vietnamkrigen.

– Rundt dem lå det døde kropper og våpen. Det så ut som stillingen var forlatt. Men når du kom nærmere kommer de ut av hullet og skyter deg i ryggen, forklarer Chichen.

Wagner-gruppen er en privat russisk hær som kjemper på russisk side i krigen i Ukraina. Wagner-gruppen opererer adskilt fra den regulære, eller vanlige, russiske hæren.

Muligheter for å ta byen tilbake

For øyeblikket oppholder det seg store ukrainske styrker rundt Bakhmut, hevder de ukrainske soldatene og offiserene avisa har snakket med. De mener utskiftingen av russiske styrker i byen kan åpne for en beleiring av byen og at det eventuelt kan føre til at Bakhmut faller tilbake i ukrainske hender.

Tidligere i mai gratulerte Russlands president Vladimir Putin og lovet et medaljedryss over Wagner-gruppen som hevder seier i Bakhmut. Senere annonserte Wagner-sjef at leiesoldatgruppa avløses av vanlige russiske styrker i byen.

Kampene i og rundt Bakhmut har vart i flere måneder. Wagner-sjefen selv hevder at gruppa har mistet over 20.000 soldater i forbindelse med kampene. Dette tallet er ikke verifisert fra uavhengig hold, og er langt høyere enn anslagene fra offisielt hold om drøyt 6000 falne soldater på russisk side.

Samtidig som Wagner-gruppen trekker seg ut av Bakhmut skriver tankesmien «Institute for the Study of War» (ISW) i en analyse at Wagner-gruppens styrker nå er «uttømt» og konkluderer med at det var usannsynlig at de kan fortsette å kjempe.