Et universitetssykehus i Tyskland har denne uken sparket en av sine kirurger. Beslutningen ble tatt etter at det kom fram at han hadde fått en rengjører ved sykehuset til å hjelpe ham med en amputasjon av en tå i 2020.

Det skriver Associated Press.

Hendelsen skal ha oppstått når kirurgens pasient, som hadde fått lokalbedøvelse, var urolig under operasjonen. Legen skal da ha spurt en renholder som var i nærheten om han kunne holde pasientens ben, samt overrekke kirurgiske instrumenter.

Hendelsen ble avslørt når renholderen ble oppdaget i operasjonssalen. Illustrasjonsfoto. Foto: Ekkasit A Siam / Shutterstock / NTB

Avslørt

Det hele skal ha blitt avdekket da en i sykehusets ledelse så renholderen i operasjonsstuen mens han holdt blodige gasbind.

Direktøren ved sykehuset, fortalte et tysk nyhetsbyrå at dette var en «rutineprosedyre», som ofte blir utført av én kirurg.

Han understreket også at kirurgen, om nødvendig, kunne ha fått støtte fra sine kolleger.

Det skal ha gått fint med pasienten.

Ingen komplikasjoner

Direktøren ved sykehuset la til at operasjonen fant sted midt på dagen, da de fleste legene fremdeles ville vært tilgjengelig for å bistå.

Sykehuset har gått ut og sagt at operasjonen ikke ledet til noen komplikasjoner.

Samtidig har det kommet en beklagelse fra sykehuset.