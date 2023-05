I morgen, tirsdag, er 9. mai. Dagen Russland markerer seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig. I år frykter Russland sabotasje mot feiringen, og i flere regioner i Russland skal seierdagsparaden være nedskalert.

Årets parade på Den røde plass i Moskva preges av strenge sikkerhetstiltak som følge av en rekke droneangrep den siste tiden, blant annet ett mot Kreml tidligere denne uken , som Russland hevder Ukraina står bak.

Bekymringen for sikkerheten skal ha økt i Russland den siste uken, etter droneangrep mot Kreml, drivstofflagre og godstog. Søndag rapporterte også flere medier om eksplosjoner på Krim-halvøya i Ukraina.

De to dronene som fløy over Kreml forrige onsdag, har avslørt svakheter i hjertet av Russlands hovedstad, og har rystet Moskva nok til at ordfører Sergej Sobjanin har kunngjort et forbud mot droner i byen.

– Det er en nervøsitet jeg aldri har sett før, sier en tjenesteperson ved ordførerens kontor i Moskva ifølge The Guardian.

Russlands president Vladimir Putin er en presset mann for tiden. Tirsdag skal han etter planen tale på seiersdagen uten at han har en seier i Ukraina i sikte. Foto: Artem Geodakyan, Sputnik / AP / NTB / NTB

Trapper opp i Bakhmut

De siste dagene har Russland intensivert luftangrepene mot Bakhmut i håp om å kapre byen innen tirsdag, sier general Oleksandr Syrskyi, som leder Ukrainas forsvar av byen.

Ifølge Syrskyi har Russland, i tillegg til de opptrappede luftangrepene, begynt å ta i bruk mer avansert utstyr.

– I dag er det viktig å ta avgjørelser så fort som mulig, og å forutse fiendens handlinger, skriver Syrskyi på Telegram.

– Russerne håper fortsatt å ta byen innen 9. mai. Vår jobb er å forhindre dette, skriver han videre.

Zelenskyj signerte presidentdekret

Russland har markert seieren over Tyskland 9. mai ettersom klokken allerede hadde passert midnatt i Moskva da andre verdenskrig tok slutt. Resten av Europa markerer krigens slutt 8. mai.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gjort om 9. mai til Europadagen. Foto: Javad Parsa / NTB / NTB

Tidligere har Ukraina også feiret den store Seiersdagen 9. mai, men nå har de flyttet sin markering til 8. mai, skriver NTB.

I tillegg har Volodymyr Zelenskyj gjort om 9. mai til Europadagen.

– I dag har jeg skrevet under på presidentdekretet og hvert år fra i morgen av vil 9. mai være dagen da vi feirer vårt historiske fellesskap, fellesskapet med alle europeere som beseiret nazismen og som vil beseire russismen, sier Zelenskyj mandag.