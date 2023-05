– Putin har nå ingen annen mulighet enn å bruke taktiske atomvåpen.

Det sier Russlands tidligere visestatsminister, Dmitry Rogozin.

Inntil i fjor var han ansvarlig for å teste Putins gigantiske Satan-2 hypersoniske atomkabelmissil, bedre kjent som Sarmat i Russland. Han skal også ha vært tungt involvert i det russiske romfartsprogrammet, som også inkluderer romsatellitter.

– I vår doktrine har vi all rett til å bruke taktiske atomvåpen

Uttalelsen faller samtidig som alle venter på den varslede ukrainske motoffensiven. Flere eksperter har pekt på at russiske styrker den siste tiden viser en vesentlig mer defensiv strategi, og tydeligvis forbereder seg på harde kamper.

Det er også blitt hevdet at Kreml prøver å forberede den rusdsiske befolkningen på et eventuelt nederlag. Det er i dette politiske klimaet Dmitry Rogozin nå tar til orde for hardere lut mot fienden.

– Det må sies at det under vår doktrine har vi all rett til å bruke taktiske atomvåpen, sier Rogozin. Det skriver blant andre Newsweek og The Mirror.

– Den beste metoden for å ødelegge Ukrainas motoffensiv

Han mener Russland nå står overfor en betydelig militær trussel, og at de mange vestlige våpenleveransene innebærer en risiko for store russiske tap.

– Nå er det en klar forskjell i styrkene og konvensjonelle våpen til fordel for fienden. Derfor er den beste metoden for å ødelegge Ukrainas motoffensiv ved å bruke taktiske atomvåpen, med forståelige konsekvenser, selvfølgelig. Jeg tror det ikke er noe annet alternativ for øyeblikket, konstaterer Russlands tidligere visestatsminister.

Etter sin periode som visestatsminister fungerte Dmitry Rogozin som generaldirektør for det russiske romfartsprogrammet Roscosmos.

