– Når du angriper, kommer du vanligvis til å ta større tap.

Det sier Rob Lee, en seniorstipendiat ved Foreign Policy Research Institute, til The Washington Post.

Lee har fulgt krigen tett, og viser til at russiske styrker er påført betydelige tap under vinteroffensiven i Vuhledar, Kreminna, Marinka, Bakhmut og andre steder.

Les alt om krigen i Ukraina

På denne bakgrunn advarer han Vesten om at den forestående ukrainske motoffensiven kan lide samme skjebne og bli vel så blodig. Men også russerne vil kommer til å blø.

Avisen skriver at et scenario hvor ukrainske styrker risikerer å måtte ofre et stort antall soldater, er overhengende, og at det bekymrer ledelsen i Det hvite .hus

Større risiko for å dø ved angrep



Innen militær strategi regnes angrep som vesentlig mer risikabelt enn å forsvare seg. I gjennomsnitt trengs det tre til fem angripere per forsvarer. Risikoen for å dø er mye større ved angrep enn når soldatene har barrikadert seg.

Men med det våpenaresenalet Ukraina nå besitter, vil mye av slagkraften og angrepene trolig bli utført med artilleri, raketter, droner og stridsvogner. Når disse styrkene har tatt ut russiske kommandoplasser, ammunisjonslagre og annen logistikk, rykker infanteristene frem støttet av andre våpengrener.

Nervekrigen før de forestående kampene setter inn, har pågått lenge. Talspersoner for det ukrainske forsvaret har de siste dagene sagt at de er klare, og at offensiven kan starte når som helst.

Video: Supermarked rasert i russisk angrep: 21 drept

Må finne russernes svakeste punkter



På motsatt side sitter russiske generaler og planlegger hvordan de skal stanse fremrykkende ukrainske tropper.

Marerittet vil være dersom ukrainerne klarer å identifisere svake punkter i det russiske forsvaret, for deretter å trenge gjennom forsvarslinjene og dypt inn bak russernes egne posisjoner. Da vil kampene kunne bli svært intense med store tap av menneskeliv på begge sider, så fremt ingen overgir seg eller trekker seg tilbake.

Forrige gang Ukraina satte inn motoffensiver, i Kharkiv og Kherson, valgte russerne å flykte og etterlate seg store mengder militært utstyr. Hva som vil skje denne gangen er det ingen som vet.

Men snart 15 måneder med krig har tæret hardt på de russiske styrkenes moral, utholdenhet og kampvilje. Derfor kan tidspunktet for å konfrontere russerne være godt timet, ifølge militære eksperter.

– Hensynsløs og helt uansvarlig

Russlands viseutenriksminister Mikhail Galuzin advarer imidlertid ukrainerne om hva de har i vente dersom de angriper på bred front.

– Hensynsløs og helt uansvarlig pumping av Kyiv med moderne vestlige våpen og oppmuntring av ideene om en motoffensiv vil bare føre til blodsutgytelse og ytterligere eskalering av konflikten. Jeg vil advare Kiev-regimet og dets vestlige sponsorer om de uunngåelige triste konsekvensene av det de holder på med, sa han til avisen «Izvestiya», skriver The Republic World.

Viseministeren hevder at det russiske militæret er godt forberedt på ethvert mulig scenario, og garanterer at hverken Kiev eller Vesten vil få noe utbytte av en slik offensiv.

Har etablert åtte stormbrigader



Ifølge The Guardian og The Independent har Ukraina trent opp åtte nye såkalte stormbrigadene til den fremtidige motoffensiven.

I et intervju med Interfax-Ukraine sier den ukrainske innenriksministeren Ihor Klymenko at enhetene er klare, men at de fortsatt krever to til tre uker med opplæring og instruksjon før de får i oppgave å utføre passende offensive offensive operasjoner sammen med den ukrainske hæren.

Klymenko opplyser at det fortløpende etableres nye brigader som skal delta i offensiven.

Video: Drone treffer Kreml