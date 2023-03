Putins brutale angrepskrig går ikke som forventet. Etter ett år med okkupasjonskrig er Putins hær så bunnskrapt at generalene må hente fram utstyr produsert for 60 år siden.

Ifølge britisk etterretning er det observert russiske stridsvogngrupper bestående av tanks av typen T-62 stridsvogner og pansrede kjøretøyer av typen BTR-50, som ble utviklet så tidlig som i 1952.

– Har mange sårbarheter på den moderne slagmarken

Dette er militært utstyr som en gang var en sentral del av det russiske krigsmaskineriet. Nå hentes de igjen fram fra bortgjemte militære lagre på ulike steder i Russland.

Men den teknologiske utviklingen har for lengst innhentet T-62 og BTR-50.

– Disse veteranbiltypene har mange sårbarheter på den moderne slagmarken, inkludert fraværet av moderne eksplosiv reaktiv rustning, skriver britisk etterretning, ifølge Ukrainska Pravda.

Russlands fremste stridsvognstyrke får gamle våpen



Siden sommeren 2022 har om lag 800 tanks av typen T-62 blitt hentet ut fra lagre. Noen av enhetene skal ha fått oppgradert siktesystemer, noe som høyst sannsynlig vil forbedre effektiviteten om natten, heter det i den nye rapporten.

En T-62 stridsvogn fra Nord-alliansen i Afghanistan sleper en annen tanks ved frontlinjen i Rabat rundt 35 kilometer nord for den afghanske hovedstaden Kabul 10. november 2001. Foto: Yannis Behrakis / Reuters

– Det er en realistisk mulighet for at til og med enheter fra 1st Guards Tank Army (1 GTA), angivelig Russlands fremste stridsvognstyrke, vil bli utstyrt på nytt med T-62 for å gjøre opp for tidligere tap, skriver britisk etterretning.

Kreml er tvunget til å ta i bruk utstyr fra sovjet-tiden

Ifølge den siste «Military Balance»-rapport fra International Institute for Strategic Studies, har Russland mistet nærmere halvparten av sine beste stridsvogner siden invasjonen startet.

British Intelligence update as of 6th March 2023.#UkraineWillWin pic.twitter.com/HgsUZr6bkB — Ukrainian News24 (@UkrainianNews24) March 6, 2023

Dette er hovedgrunnen til at Kreml er tvunget til å ta i bruk eldre stridsvogner fra sovjet-tiden.

– De produserer ikke i nærheten av nok stridsvogner for å kompensere for disse tapene. Antall stridsvogner ved fronten nå, er rundt halvparten av volumet ved krigens start, sier stipendiat Henry Boyd i IISS til Reuters.

2.300 stridsvogner satt ut av spill



I rene tall innebærer de russiske tapene i størrelsesorden 2.000 og 2.300 stridsvogner. Disse er enten ødelagt i strid eller beslaglagt av ukrainske styrker.

Tallene bekreftes langt på vei av bloggen Oryx , som registrerer militære tap som kan dokumenteres ut fra bilder og film, og fører fortløpende statistikk over Russlands tap av militært materiell.

Ukraina på sin side skal ha mistet om lag 700 tanks, men er lovet nye leveranser av hundrevis av moderne vestlige stridsvogner. De første er ventet å ankomme i løpet av mars.

Når moderne tanks av typen Leopard 1, Leopard 2 og Abrams M1, er det ventet at Ukraina vil starte en våroffensiv. De vestlige stridsvognene er antatt å være overlegne på slagmarken i møte med russiske panserstyrker.

