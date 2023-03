Flere store eksplosjoner skal ha blitt hørt i byen, som ligger sørøst i Ukraina.

Russland har etablert en rekke baser under sin invasjon av Ukraina. Militærbasene brukes av soldater og befal i okkupasjonsstyrken.

– To kraftige eksplosjoner i den nordlige delen av byen

Selv om basene er bevoktet kommer det stadig meldinger om sabotasjeaksjoner fra partisaner som opererer bak russernes linjer.

Mandag morgen melder Melitopols ukrainske ordfører, Ivan Fedorov, om det voldsomme angrepet som skal ha krevd et stort antall russiske liv.

– To kraftige eksplosjoner i den nordlige delen av byen. Det er informasjon om at to russiske militæranlegg ble ødelagt der de russiske soldatene har vært lokalisert, uttaler Fedorov i et intervju på TV 5, melder Ukrainska Pravda.

Kan ha truffet ammunisjonslager



Fedorov har oppholdt seg i eksil etter at russerne okkuperte byen. Han varsler at mer detaljert informasjon om angrepet vil bli bekreftet av Ukrainas generalstab.

Fedorov antyder i intervjuet at de voldsomme eksplosjonene trolig kom som et resultat av at lagret ammunisjon skal ha blitt satt i brann.

Hvilke typer våpen som er brukt under angrepet er ikke kjent, men ukrainske sabotører han gjentatte ganger plantet eksplosiver på russiske anlegg. Ikke bare i Melitopol, men også i en rekke andre okkuperte byer er det blitt meldt om mystiske eksplosjoner de siste månedene.

Angrepene er også blitt tolket som et forvarsel om en forestående ukrainsk offensiv, som er ventet å komme i løpet av våren.

– En helveteshelg for dem

Melitopols ukrainske ordfører skriver på Telegram at flere hundre russiske soldater trolig er drept.

– I dag er en helveteshelg for dem, akkurat som hele den siste helvetesuken, skriver Ivan Fedorov, ifølge Kyiv Independent.

Nyheten om eksplosjonene er ennå ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Før krigen startet hadde Melitopol en befolkning på 150.000 innbyggere. Byen var en av de første som ble invadert.

Siden november i fjor har et stort antall russiske soldater kommet til Melitopol etter at ukrainske styrker har frigjort områder, blant annet i Kherson.

