Russisk olje blir fortsatt distribuert til kjøpere over hele verden, men til og med de som bruker dagene sine på å finne ut av hvordan tankskipene beveger seg over internasjonale farvann sliter med å finne ut av nøyaktig hvem det er som frakter oljen.

Samtidig som vestlige sanksjoner mot Russland har eskalert i løpet av krigens gang, har flere skip tilsluttet seg en eksisterende flåte med mystiske tankskip, alle klare til å legge til rette for Russlands oljeeksport.

Det skriver CNN. Ifølge det amerikanske nyhetsselskapet estimerer kilder fra innsiden av oljeindustrien at størrelsen på den russiske «skyggeflåten» tilsvarer nærmere 600 fartøy, og tallene stiger fortsatt.

«Grå» og «mørke» skip

I januar, etter EU-forbudet mot import av russisk olje som fraktes sjøveien, nådde russisk oljeeksport til Kina og India nye høyder, ifølge Kpler, et data og analyseringsselskap.

For å kunne følge opp den store etterspørselen, trengte Russland flere skip. Deres nasjonale flåte har ikke nok tankskip, og det er her skyggeflåten kommer inn i bildet.

Matthew Wright, en av Kplers senior fraktanalytikere, har delt båtene som frakter den russiske råoljen inn i to kategorier. Grå skip og mørke skip. De grå skipene er skip som har blitt solgt fra europeiske eiere til Midtøsten og Asia etter Russlands invasjon av Ukraina.

De mørke skipene tilhører veteraner fra kampanjer fra Iran og Venezuela som nylig har gått over til å frakte russisk råolje.

– Det hender vi finner bevis på at de har skjult aktivitetene sin ved å skru av AIS-senderne sine, sier Wright om de mørke skipene, ifølge CNN.

Hvem som eier og opererer flere av skyggeflåtens skip er fortsatt et mysterium. Illustrasjonsfoto: Jean-paul Pelissier / Reuters / NTB

Bekymret for sikkerheten

Siden det krever langt mer tid for Russland å sende oljen sin til Kina og India enn for eksempel Finland, trenger Russland nå fire ganger så stor shipping-kapasitet for råoljen sin sammenlignet med før krigen, ifølge det internasjonale skipsmeglerselskapet EA Gibson.

Det estimeres at 25 til 35 nye tankskip blir solgt til skyggeflåten hver måned, skriver CNN. Påstanden skal komme fra en toppleder ved et internasjonalt handelsselskap.

I tillegg til at det vil tære på kapasitet og gi økte priser for all kjøp og salg av olje dersom en større andel av den globale flåten blir brukt til å frakte russisk råolje, bekymrer eksperter seg også for sikkerhet.

Skyggeflåten skal visstnok ha flere store tankskip som er eldre enn 15 år, en alder hvor vanlige oljeselskaper normalt vil pensjonere skipene.

– Nå har vi alle disse eldre skipene, som sannsynligvis ikke blir vedlikeholdt til den standarden de skal, sier Richard Matthews, forskningsleder ved EA Gibson.

– Sannsynligheten for at det oppstår store oljesøl eller ulykker blir bare større og større for hver dag denne flåten vokser, sier han.

Økt etterspørsel

Hvem som eier og opererer flere av disse skipene er fortsatt et mysterium. Kjøp og salg av russisk olje har blitt mer komplekst de siste årene, ettersom flere vestlige aktører har sluttet å hjelpe Russland.

Skyggeflåten skal ha fått en veldig viktig rolle, ettersom Moskva forsøker å unngå å jobbe med vestlige aktører, samtidig som kinesiske og indiske kunder har tatt over for de europeiske kundene, som nå har forbud mot å importere russisk olje.

Å frakte olje til fjerntliggende kunder krever flere skip, og ikke minst skipseiere som er villige til å handle med stor risiko.

Etter Europa kuttet sine bånd til russisk energi, har kjøpere i Asia fått rabatterte priser. Kina økte sin import av russisk olje til 1,9 tønner per dag i snitt i 2022. En økning på 19 prosent fra 2021, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). India skal ha tatt det til et nytt nivå, med en økning på 800 prosent med et snitt på 900.000 tønner daglig.