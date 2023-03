USAs forsvarsminister: Bakhmuts fall vil ikke endre krigens gang

– Jeg tror den har mer symbolsk betydning enn strategisk og operasjonell verdi. Bakhmuts fall betyr ikke nødvendigvis at russerne har endret krigens gang, sa Austin under et besøk i Jordan mandag.

Bakhmut ligger ved frontlinjen i Donetsk øst i Ukraina, og helt siden i sommer har det pågått et svært blodig slag om byen.

I helgen meldte britisk etterretning at russiske styrker fester grepet, og at de gjenværende ukrainske soldatene er hardt presset.

Noe av målet med å forsvare byen skal fra ukrainsk hold ha vært å påføre russiske styrker så store tap som mulig før de eventuelt inntar byen og får et nytt springbrett til å fortsette offensiven vestover i Donetsk.

Donetsk er ett av fire ukrainske fylker som Russland nå hevder er russisk territorium.