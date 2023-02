Ordkrigen mellom Ukraina og Russland fortsetter.

Mens Putin rasler med atom-sablene, truer med hypersoniske raketter og mobiliserer hundretusenvis av russiske menn, varsler det ukrainske forsvaret at russerne snart kan vente seg betydelig motstand i løpet av våren.

– Vi stopper først når vi har fått landet vårt tilbake

President Vladimir Putin og russiske soldater under en seremoni ved Den ukjente soldats grav i Moskva. Foto: Pavel Bednyakov / AP

– Jeg tror vi vil være klare for en motoffensiv denne våren. Vi stopper først når vi har fått landet vårt tilbake, da grensene ble trukket i 1991. Dette er vårt budskap til Russland.

Det sier nestleder for Ukrainas militære etterretningstjeneste (GUR), Vadym Skibitskyj, til det tyske mediekonsernet Funke. Han sier timingen også kommer an på når de får tilgang på vestlige våpen.

Det er ventet at de ukrainske styrkene vil slå til for fullt når de har mottatt de varslede leveransene av tunge våpen fra Vesten.

Flere hundre moderne stridsvogner, langdistanse rakettsystem, luftvern, droner og store mengder ammunisjon er på vei. Noe har allerede blitt levert, men størstedelen er underveis.

– Vi prøver å slå en kile inn i den russiske fronten i sør

Planleggingen av offensiven har pågått lenge, og det har så lang vært mange spekulasjoner om når og hvor den vil komme, og hvor omfattende den vil bli.

Ifølge GUR er planen å splitte de russiske troppene i Sør-Ukraina. På den måten håper de ukrainske styrkene å ødelegge logistikken og forbindelsen til de øvrige russiske styrkene lenger nord. Klarer de det vil de kunne få et momentum som kan sette russerne ut av spill.

– Vi prøver å slå en kile inn i den russiske fronten i sør, mellom Krim og det russiske fastlandet, sier Vadym Skibitskyj, skriver Ukrinform og Odessa Journal.

Hvorvidt dette kun er spill for galleriet for å villede russerne og skape usikkerhet, er uvisst, men Ukraina har tidligere vist stor krigslist, smart taktikk og evne til å overraske motstanderen.

– Målet er å presse ut 370.000 russiske soldater

Russiske soldater øver på et militært treningsområde i den russisk-kontrollerte Donetsk-regionen, øst i Ukraina, tirsdag 31. januar 2023. (AP Photo/Alexei Alexandrov)

Ifølge Kyiv Independent kan det bli aktuelt å angripe flyplasser, artillerisystem, kommandoplasser og depoter langt inne på russisk territorium

– Det er mulig at vi også vil ødelegge våpenlager eller militært utstyr på russisk territorium, for eksempel rundt byen Belgorod. Målet er å frigjøre hele landet og presse ut rundt 370.000 russiske soldater som kjemper over hele Ukraina, sier Skibitskyj.

Ukrainske sabotasjegrupper og partisanere har allerede gjennomført en rekke aksjoner i flere okkuperte ukrainske byer. Det meldes jevnlig om store eksplosjoner, kidnappinger og likvidasjoner. Aksjonene blir sett på som en forberedelse på hva russerne kan ha i vente.

Droneangrep mot Engels flybase i Vest-Russland i desember var et eksempel på strategiske angrep for å undergrave Russlands militære kapasitet, og viser Ukrainas vilje til å slå hardt til bak russiske linjer.

– De risikerer å bli omringet

Militæranalytiker Alexander Høgsberg Tetzlaff ved Senter for militære studier ved Københavns Universitet, mener det er sannsynlig at Ukraina vil prøve å kutte russernes veiforbindelse til Krim ved å angripe ned mot Azovhavet. Her er avstanden kortest mellom havet og frontlinjen til det ukrainske fastlandet.

– Det vil begrense russernes handlingsrom, og de risikerer å bli omringet, som er en soldats verste mareritt. Hvis det lykkes er det noe som kan bryte den veldig statiske krigen, og det blir et pansret knyttneveslag rett inn i fiendens solar plexus. Strategisk vil det være av stor betydning å avskjære den russiske landruten til Krim. Det vil kunne endre hele dynamikken i krigen i sør, sier militæranalytikeren til dansk TV2.

Samtidig minner han om at denne angrepsaksen er synlig for alle, og at det derfor kan hende at Ukraina velger å slå til på helt andre steder for på den måten overrumple Putins generaler.

