Putin: – Vesten ønsker å ødelegge Russland

Ifølge russiske nyhetsbyråer påstår Putin at vestlige land har til hensikt å kontrollere Russland ved å få landet til å gå i oppløsning.

Videre hevdet presidenten søndag på russisk TV at Nato-land deltar i krigen i Ukraina.

– De sender titalls milliarder dollar i våpen til Ukraina. Dette er virkelig deltakelse, sa han.

Ifølge Putin er Vesten indirekte medskyldig i «forbrytelser» begått av regjeringen i Ukraina.

Store russiske styrker invaderte Ukraina for et år siden. Ukraina har siden da forsøkt å forsvare seg mot invasjonsstyrkene, med omfattende støtte fra USA og europeiske land.

Uenigheter i G-20

Russland anklaget lørdag Vesten for å undergrave G20-finansministermøtet i India ved å prøve å tvinge gjennom en felles uttalelse om Ukraina.

– Vi er skuffet over at aktivitetene til G20 fortsetter å bli destabilisert av det vestlige kollektivet og brukt på en anti-russisk måte, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

Lørdag ble det to dager lange møtet med G20s finansministre avsluttet i Bengaluru i India. På grunn av uenigheter om blant annet Russlands angrep på Ukraina, endte møtet uten en felles uttalelse.

G20 består av verdens 19 største industriland, samt EU.

Klar tale fra Erdogan

Fredag snakket Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan Vladimir Putin på telefonen. Her oppfordret han til en «rettferdig» fred.

I en kort uttalelse står det at Erdogan understreket behovet for å oppnå en rettferdig fred for å hindre ytterligere tap av liv samt ødeleggelse.

Erdogan har lansert seg selv som megler i den pågående konflikten i Ukraina. Den såkalte kornavtalen ble blant annet forhandlet fram med tyrkisk hjelp.