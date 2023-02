Leder av utenrikskomiteen i «Huset», Michael McCaul: Åpner for kampfly

President Vladimir Putin og flere av hans nærmeste medarbeidere har flere ganger advart Vesten og Nato mot å gi Ukraina langdistansevåpen og kampfly. Det er åpenlyst truet med kraftig eskalering av krigen, og til og med bruk av atomvåpen.

Nå ser disse truslene ut til å prelle av samtidig som russerne har startet en ny offensiv. Jo større brutalitet Russland viser, jo sterkere våpen får Ukraina av sine allierte.

Ifølge lederen av den innflytelsesrike utenrikskomiteen i Representantenes hus, republikaneren Michael McCaul, er det nå tungtveiende grunner til å gi det ukrainske forsvaret det de trenger for å nedkjempe Putins brutale krigsmaskin.

Tirsdag deltok han i en amerikansk delegasjon som besøkte hovedstaden Kyiv.

– Uansett kan vi begynne å trene pilotene nå, så de er klare

– Jeg ser et økende momentum for å få inn flyene. Uansett kan vi begynne å trene pilotene nå, så de er klare, sier McCaul, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

En F-16 Fighting Falcon, fra 510th Fighter Squadron, Aviano Air Base, Italia, fyller drivstoff fra en KC-135 Stratotanker under et Combat Air Patrol-oppdrag. Foto: Str / Reuters

Utspillet kommer samtidig som krigen spisser seg til i Ukraina. Om to dager er det ett år siden mer enn 130.000 russiske soldater krysset grensen til Ukraina i et lynangrep.

Putin skal ha ventet en rask kollaps i det ukrainske forsvaret, og dermed en kortvarig krig. I stedet er krigen nå på vei inn i sitt 2. år. Flere eksperter har uttalt at krigen kan bli svært langvarig. Det anslås at flere hundre tusen soldater og sivile enten er drept, såret eller savnet.

I Nato har alarmen for lengst gått om Putins vilje til å eskalere krigen. Det ble senest bekreftet av Putin selv da han holdt sin årlige tale til russiske folkevalgte og militære ledere i Moskva.

– De startet en krig, og vi brukte makt for å stanse den, sa Putin, vel vitende om det var han selv som ga ordre om å angripe nabolandet og starte fullskala krig.

– USA er tilbøyelig til å sende langdistansemissiler og kampfly

I Nato blir medemslandene nå bedt om å få opp farten med våpenleveransene. Produksjonen av ammunisjon skal heretter koordineres med EU. På den måten håper man å unngå at ukrainerne går tomme for ammunisjon i en svært kritisk fase av krigen hvor Russland sender inn horder med mobiliserte soldater.

I USA, som er hovedbidragsyteren av våpen og ammunisjon til Ukraina, har det fram til nå vært en uvilje mot å gi Ukraina kampfly. I hvert fall offentlig.

Nå kommer det stadig nye signaler om at amerikanerne er på gli mot å berede grunnen for også å tilby kampfly, blant annet for å sikre luftherredømme.

– USA er tilbøyelig til å sende langdistansemissiler og kampfly til Ukraina, bekrefter lederen av Husets utenrikskomité, republikaneren McCaul, skriver Reuters.

Det betyr at Ukrainas våpenarsenal snart vil kunne være komplett. Flere Nato-land har allerede gitt løfter om leveranser av mer enn 300 moderne stridsvogner. Fra før har USA levert rakettsystemet HIMARS.

I tillegg er det varslet at Patriot snart vil være utplassert i Kyiv og i andre ukrainske byer. En rekke land, deriblant Norge, har levert ulike rakettsystemer, og det kommer stadig nye rapporter om ulike typer våpen som er på vei til Ukraina.

USA har i løpet av 2022 godkjent rundt 113 milliarder dollar, eller 1.149 milliarder norske kroner, til økonomisk, humanitær og militær støtte.

Besøkte Kyiv dagen etter Biden



Mike McCaul hilser på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under sitt besøk tirsdag 21. februar 2023. (Foto: Rep. Michael McCauls kontor via AP) Foto: AP

Leveranser av fly vil ta tid, også fordi pilotene trenger opplæring, men dersom Ukraina får vestlige kampfly, vil styrkeforholdet på slagmarken kunne gå i favør av Ukraina.

Republikaneren McCaul var en del av en kongressdelegasjon som reiste til Kiev dagen etter USAs president Joe Bidens overraskelsesbesøk i hovedstaden tidligere denne uken.

Ifølge McCaul har Biden-administrasjonen og det nasjonale sikkerhetsrådet ennå ikke bestemt seg for «hvor raskt og hvilke våpen» som skal leveres til Ukraina.

Vil bekjempe trusler fra Kina, Iran, Russland og Nord-Korea

Michael T. McCaul sitter for tiden i sin tiende periode i Kongressen, og representerer Texas 10. distrikt. I egenskap av å være utenrikskomiteens leder er McCaul forpliktet til å sikre at USAs lederskap fremmes på den globale scenen.

Han jobber aktivt for at USA styrker sitt internasjonalt engasjement med USAs allierte, motvirke den aggressive politikken til USAs motstandere, og fremme fellesinteressene til nasjoner i forsvar av stabilitet og demokrati over hele kloden, heter det i en omtale av McCaul på representantens hjemmeside.

Han har som sitt politiske mål å bruke sin nasjonale sikkerhetsekspertise til å arbeide for å motvirke trusler USA står overfor, spesielt fra Kina, Iran, Russland og Nord-Korea.

