– Vi må hjelpe Ukraina med å gjenerobre Krim. I år. Vi ønsker at dette skal skje, og vi må gi alt som er nødvendig.

Det sier tidligere kommanderende general for den amerikanske hæren i Europa, generalløytnant Ben Hodges, i et intervju med Ukrinform.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Han stiller imidlertid minst ett viktig kriterium for at dette kan skje. Dersom dette premisset faller, mener den pensjonerte amerikanske generalen at Ukraina kan se langt etter Krim og andre gjenerobringer.

– Svartehavsflåten må rett og slett forlate halvøya

Russland anklager Ukraina for å ha stått bak eksplosjonen på brua over til den annekterte Krim-halvøya 8. oktober 2022. Foto: AP/NTB

– Det er fullt mulig at Ukraina kan befri Krim før slutten av sommeren. Men frigjøringen av Krim innenfor denne tidsrammen vil bare være mulig hvis partnerne sørger for de nødvendige våpnene, først og fremst høypresisjonsvåpen med lang rekkevidde, understreker Hodges.

Han presiserer at våpnene han sikter til bør kunne skyte på minst 150–300 kilometers avstand. Dersom Ukraina får tilgang på slike våpen tror han Putin ikke har noe annet valg enn å flytte hele Svartehavsflåten for å unngå katastrofale rakettangrep, og enda et ydmykende nederalg.

– Svartehavsflåten må rett og slett forlate halvøya, sier generalen, ifølge Kyiv Independent.

– Ukraina vil ikke være trygt så lenge Russland beholder halvøya

Ukrainske styrker har flere ganger demonstrert at de i løpet av kort tid er i stand til å trene opp egne styrker, eller la soldater få opplæring i allierte land, til å bruke avanserte vestlige våpen på en svært effektiv måte.

Dette har blant annet vært demonstrert ved bruk av amerikanske HIMARS, panserbrytende raketter og luftvern. Ved hjelp av disse våpnene er russerne påført betydelige tap av personell og utstyr i den ett år lange krigen.

Ifølge general Ben Hodges vil Ukraina ikke være trygt så lenge Russland beholder Krimhalvøya.

Russland kontroller nå, med få unntak, så å si all skipsfart inn og ut av Svartehavet. Skulle Ukraina gjenvinne Krim vil hele kysten åpne seg, noe som vil ha stor betydning for forsvar, transport, handel og turisme.

– Du vil se et betydelig trekk som vil bidra til å isolere Krim

Den russiske Svartehavsflåten var blant Putins stoltheter. Her er flåten avbildet utenfor Krimhalvøya under Seiersdagen i 2014. I april 2022 ble flaggskipet senket av ukrainske raketter. Foto: Stringer/Reuters/NTB

Til britiske Express har Hodges forklart hvordan Ukraina strategisk kan angripe Russland og gjenerobre Krim innen slutten av august.

Dette skal gjøres ved å nøytralisere de russiske fordelene ved å angripe russiske hovedkvarter og infrastruktur, og på denne måten isolere russiske styrker på Krim fra resten av Putins krigsmaskineri.

– Du vil se et betydelig trekk som vil bidra til å isolere Krim, som er det avgjørende i dette terrenget. Når de først kan få Krim, kan de andre tingene vente og følge etter, sier Hodges.

– Da ser Krim stadig mer ut som en felle for Russland

Han viser til to hovedruter som forbinder Krim med fastlandet, og som gjør Russland sværet sårbare for angrep.

– Hvis du kan splitte disse med langdistanseild, ser Krim stadig mer ut som en felle. Da kan du begynne å ramme den svært sårbare russiske infrastrukturen på Krim-halvøya. På denne måten kan Ukraina gjenerobre Krim innen slutten av august, mener Ben Hodges.

Vladimir Putin har gjentatte ganger truet Ukraina og Vesten med at Russland vil kunne ta i bruk taktiske atomvåpen dersom vitale russiske interesser står på spill.

Putins trusler har ofte kommet i perioder hvor Ukraina har vært på offensiven, eller hvor det er gitt løfter om nye, store leveranser av tunge vestlige våpen.

Video: Her blir Wagner-soldater beskutt av ukrainsk artilleri