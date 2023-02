Etter at Russland invaderte nabolandet Ukraina for snart et år siden, skal Russlands president Vladimir Putin ha begynt å ta flere skritt for å sikre sin egen sikkerhet.

Et av tiltakene var å endre måten han reiste på.

Ifølge det uavhengige russiske nyhetsnettstedet Meduza, skal Putins foretrukne transportmiddel nå være pansrede tog.

Vanskeligere å spore

Det er svenske Expressen som omtaler saken.

Via forskningsgruppen Dossier Centers har Meduza kartlagt Putins reisevaner.

Sammen hevder de at en av hovedårsakene til at Putin nå foretrekker å reise med tog, skal være at tog ikke er like enkel å spore som fly.

Det er særlig et angrep fra Ukraina den russiske presidenten frykter.

Topphemmelig

Det uavhengige russiske nyhetsmediet Proekt har også tidligere hevdet på Telegram at russiske myndigheter det siste tiåret har bygget flere private togstasjoner og nye, hemmelige jernbanespor som blant annet skal føre til presidentens ulike boliger. Disse jernbanesporene kan ifølge Proekt, kun betjenes med Putins tog.

Det er veldig lite som er kjent om det pansrede toget Putin nå bruker til å reise med, men det skal være luksuriøst innredet, og designet for å beskytte Putin mot mulig angrep.

Det skal også være veldig tungt, og kreve minst to lokomotiver.

I tillegg har toget alltid forkjørsrett, fremfor alle andre tog. Når og hvor toget kjører er derimot topphemmelig.