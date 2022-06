Nasa setter UFO-jakt på dagsordenen

Prosjektet starter tidlig i høst og vil pågå i rundt ni måneder. Forskerne skal identifisere tilgjengelige data, hvordan data kan samles inn i fremtiden, og hvordan Nasa kan analysere funnene for å prøve å øke den vitenskapelige forståelsen av fenomenet.

– I løpet av tiårene har Nasa svart på utfordringen om å se på noen av de merkeligste mysteriene vi vet om, og dette er ikke noe annerledes, sier Daniel Evans, Nasa-forskeren som er ansvarlig for å koordinere arbeidet.

Mens Nasa-sonder og rovere søker etter fossiler fra eldgamle mikrober i solsystemet, og astronomene leter etter tegn på intelligent liv på fjerne planeter, er dette første gang organisasjonen vil undersøke uforklarlige fenomener i jordas atmosfære.

Med sin tilgang til et bredt spekter av vitenskapelige verktøy er Nasa godt utstyrt til ikke bare for å avmystifisere og utdype forståelsen av UFO-er, men også for å finne måter å dempe fenomenet på. Det er en viktig del av mandatet for å sikre flysikkerheten, sier Nasas forskersjef Thomas Zurbuchen.