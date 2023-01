Under krigen i Ukraina har det kommet mange rapporter om at de russiske styrkene er dårlig organiserte og lite motiverte. Tidligere har russiske soldater klaget over utilstrekkelig trening, mangel på utstyr og dårlig ledelse.

Nå har The Wall Street Journal snakket med den tidligere russiske stålarbeideren Jevgenij Chavelyuk, som for øyeblikket er i krigsfangeleir i Ukraina sammen med andre russiske soldater.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Røykepause

Chavelyuk forteller om opplevelsene på slagmarken og treningen i Russland han ble sendt i krigen. Ifølge soldaten bestod treningen stort sett av å stå i formasjon i timevis og re opp sengen.

Før de ble sendt i krigen hadde Chevelyuk og hans tropp en dag med trening med halvautomatiske rifler. De fikk to magasiner med ammunisjon, ifølge ham.

Etter det som skal ha vært noen få dager med trening, fortalte Chavelyuks øverstkommanderende at de skulle på trening nær grensen til Ukraina. Chavelyuk ante ugler i mosen da de hadde en røykepause langs veien. Han skjønte at de allerede var i Ukraina og skulle i krigen.

– Ingen steder å løpe

Soldaten mener det ikke hadde gjort noen forskjell å konfrontere lederne sine på dette tidspunktet.

– Vi var allerede fremme, og det var ingen steder å løpe, sier han til The Wall Street Journal.

President Vladimir Putin beordret en «delvis» mobilisering av russiske reservister i høst, og hevdet at innkallingen av 300.000 soldater ble fullført i slutten av oktober.

I november uttalte Kreml -talsmann Dmitrij Peskov at Russland ikke har noen planer om en ny mobilisering.