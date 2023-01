Under et intervju med den amerikanske TV-kanalen CBS mandag advarte den pensjonerte generalen og sikkerhetsrådgiveren Herbert Raymond McMaster Vesten mot å ta for lett på Xi Jinping og Kina.

– Jeg tror vi må være forsiktige med å speile bildet, og ikke gå i de samme fellene som vi gjorde med Vladimir Putin, av bekreftelsesskjevhet og optimisme, sa McMaster under intervjuet med CBS ifølge Insider.



McMaster er pensjonert generalløytnant og fungerte som nasjonal sikkerhetsrådgiver for tidligere president Donald Trump i 2017 og 2018.

Ber om at Xi blir tatt på alvor

Tidligere løytnantgeneral og sikkerhetsrådgiver Herbert Raymond McMaster stiller seg svært kritisk til Xi Jinping og hans Kina. Foto: Thomas Kienzle / AFP / NTB

Eks-generalen er tydelig på at Vesten må ta den potensielle trusselen Kina representerer på alvor.

Under intervjuet la han ifølge Insider vekt på at Kinas president Xi Jinping «har vært aggressiv i de siste talene, og fortalt kinesere at det ville kreve ofre for å gjenopprette Kina til nasjonal storhet». Han tror Xi «forbereder det kinesiske folk på krig».

McMaster mener Xi har «gjort det ganske klart» gjennom sine uttalelser at Kina forbereder seg på å bevege seg mot Taiwan.

– Kina har blitt stadig mer aggressivt, ikke bare fra et økonomisk, finansielt og diplomatisk perspektiv, men også fysisk med sitt militære.

Stor økning

I løpet av 2022 doblet antallet kinesiske flyvninger i Taiwans konrollsone seg. Kontrollsonen, den såkalte air defense identification zone (ADIZ), er området der taiwanske myndigheter identifiserer og kontrollerer lufttrafikken av hensyn til nasjonal sikkerhet.

At kinesiske militærfly flyr inn i kontrollsonen har vært tilfellet i flere år, men omfanget økte altså drastisk i 2022.

McMaster oppfordrer USA til å øke sin militære tilstedeværelse i Asia-Stillehavsregionen som følge av trusselen han mener Kina representerer i regionen.

– Burde etterstrebe gjensidig respekt

Samtidig som McMaster kommer med sine advarsler, har Kina uttalt at Kina og USA må satse på dialog fremfor konfrontasjon.

– De to landene burde etterstrebe gjensidig respekt, fredelig sameksistens og et vinn-vinn-samarbeid, og få forholdet mellom USA og Kina tilbake på det rette sporet, mener den kinesiske utenrikstoppen Wang Yi som tjenestegjorde som kinas utenriksminister i ti år, ifølge NTB.