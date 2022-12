Nå siteres generalløytnant og tidligere toppsjef i den britiske elitetroppen «45-kommando», Robert Magowan, på at britiske spesialsoldater skal ha operert inne i Ukraina både før og etter den russiske invasjonen.

Den topptrente gruppen av kommandosoldater skal ha blitt satt inn allerede i januar for å evakuere den britiske ambassaden i Kyiv.

Etter at dette oppdraget var utført, og britiske diplomater var brakt i sikkerhet, skal kommandogruppen ha returnert i april. Da skal soldatene primært ha sørget for å gjenopprette de diplomatiske forbindelsene og beskytte kritisk personell.

«Høyrisiko-oppdrag i et meget sensitivt miljø»

Royal Marines er avbildet når de utfører kampøvelser i Nord-Norge Foto: UK Ministry of defence

De hemmelige operasjonene, som enheter fra Royal Marines har deltatt i, beskrives som «høyrisiko-oppdrag i et meget sensitivt miljø». Oppdragene skal ikke tidligere være omtalt før Daily Mails siste avsløring.

Les alt om krigen i Ukraina!

«45 kommando-gruppen» er spesialister i arktisk krigføring. De har flere ganger trent under tøffe vinterforhold i Norge, blant annet under den store Nato-øvelsen «Cold response i mars i år. Her deltok til sammen 30.000 soldater fra 27 nasjoner samtidig som den russiske invasjonen pågikk i Europa.

Rett etter Nato-øvelsen skal den britiske kommandostyrken ha blitt sendt til Ukraina for å utføre evakuering av ambassadeansatte.

Trener opp ukrainere i vestlige våpensystem



Personell tilhørende det britiske militæret skal også ha vært i Ukraina for å trene opp ukrainerne i ulike vestlige våpensystemer.

Ifølge generalløytnant Robert Magowan skal kommandosoldatene ikke ha deltatt i kamper mot russerne på ukrainsk territorium.

Magowan var generalkommandant i Royal Marines fra 2016 til 2017 og fra 2021 til 2022. Siden mai 2022 har han fungert som visesjef for forsvarsstaben i Storbritannia.

Fra før er det kjent at flere tidligere britiske soldater har vervet seg til å kjempe på ukrainsk side. Noen er tatt til fange eller er drept i de harde kampene.

Russland anklager Storbritannia



Robert Magowan var generalkommandant i Royal Marines fra 2016 til 2017 og fra 2021 til 2022. Siden mai 2022 har han fungert som visesjef for forsvarsstaben i Storbritannia. Foto: US Marines

I slutten av oktober anklaget russiske myndigheter Storbritannia for å ha hjulpet Ukraina med å gjennomføre et massivt droneangrep på Krim. Blant annet skal den russiske Svartehavsflåten ha blitt rammet av angrepet.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder at britiske spesialister ledet planleggingen av droneangrepet, noe som avvises av britiske myndigheter.

Selv om Nato ikke deltar aktivt med egne kampenheter i Ukraina, bidrar Nato med våpen, logistikk, overvåking og etterretning. Uten denne støtten ville Ukraina neppe ha klart å stå opp mot den russiske krigsmaskinen, men med vestlige våpen er russerne drevet på defensiven ved flere frontavsnitt.