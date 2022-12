Dersom dette stemmer vil det kunne bety en helt ny omdreining i krigen. Og økt risiko for at krigen kan eskalere ytterligere og komme ut av kontroll.

Ifølge en ikke navngitt amerikansk forsvarskilde skal Pentagon ikke lenger insistere på at Ukraina ikke skal angripe militære mål inne i Russland, skriver den amerikanske tenketanken Institute for the study of war (ISW).

Tenketanken viser til den britiske avisen The Times som kilde.

– Vi bruker fortsatt de samme eskalerende beregningene, men frykten for eskalering har endret seg siden begynnelsen. Det er annerledes nå, sier en amerikansk forsvarskilde til The Times.

«Dette representerer en betydelig utvikling i den ni måneder lange krigen mellom Ukraina og Russland, hvor Washington nå sannsynligvis vil forsyne Kiev med lengre rekkevidde våpen,» skriver avisen.

Russiske angrep mot sivil infrastruktur fordømmes



Russlands president Vladimir Putin håper å knekke den ukrainske motstanden, men han har trolig feilberegnet. (AP Photo/Vladimir Voronin)

Årsaken til at Pentagon skal ha endret oppfatning er intensiveringen av russiske missilangrep på ukrainsk sivil infrastruktur. De russiske bombardementene har pågått de siste månedene og tiltatt i styrke.

Angrepene kommer ofte i bølger, enten ved missilangrep eller dronesvermer. Enkelte angrep har omfattet mer enn hundre kryssermissiler.

Raketter av typen Kalibr skal ha blitt avfyrt fra russiske krigsskip i Svartehavet. De kraftige krysserrakettene skal ha påført ukrainsk infrastruktur, spesielt strømnettet, enorme ødeleggelser. Angrepene har ført til at millioner av ukrainere over hele landet må leve i stummende mørke uten strøm i streng vinterkulde. Også deler av vannforsyningen er bombet sønder sammen i flere ukrainske byer.

Angrepene er blitt fordømt av flere land, som brudd på folkeretten, og stemplet som krigsforbrytelser. FNs sikkerhetsråd har også hatt ekstraordinært møte om situasjonen, men uten at Russland har stanset angrepene av den grunn.

ISW: «Internasjonal lov tillater ukrainske styrker å angripe legitime mål selv på russisk territorium»

Nå kan det tyde på at USAs tålmodighet med Putin er tøyd så langt at de ikke lenger ber Ukraina være tilbakeholdne mot å angripe russiske mål, selv inne på russisk territorium. Det er i så fall en helt ny dreining i krigen, og kan få uante konsekvenser på sikt.

– Den påståtte uttalelsen fra den ikke avslørte amerikanske kilden er en utvidelse av den tidligere politikken. Internasjonal lov tillater ukrainske styrker å angripe legitime mål selv på russisk territorium, spesielt mål som russiske styrker starter angrep på ukrainsk sivil infrastruktur fra, skriver ISW i sin daglige rapport.

Den siste tiden er det gjennomført flere spektakulære angrep mot russiske flybaser dypt inne på russisk territorium, så langt som 40-50 mil fra den russisk-ukrainske grensen. Det er blitt antatt at angrepene er gjennomført av langtrekkende droner eller ukrainske spesialstyrker som driver sabotasje langt bak fiendens linjer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Petro, 35, et medlem av den 68. uavhengige Jager-brigaden i den ukrainske hæren sitter i en utgravd feltposisjon nær frontlinjen i den sørlige Donbas-regionen i Ukraina, november 29, 2022. Foto: Leah Millis / Reuters

– Jo verre russerne går fram, jo bedre våpen vil Ukraina få fra Vesten

Oberstløytnant og hovedlærer ved Stabsskolen, Geir Hågen Karlsen, mener Putin-regimets forsøk på å true og splitte Vesten for å hindre nye våpenleveranser, vil virke mot sin hensikt. Han mener Putin nå oppnår det stikk motsatte av hva som er russernes mål ved å bombe i stykker Ukrainas sivile infrastruktur og gjøre landet nærmest ubeboelig.

– Jo verre russerne går fram, jo bedre våpen vil Ukraina få fra Vesten, sa Karlsen til ABC Nyheter 1. desember.

Det kan være det som nå er i ferd med å skje, at amerikanerne har fått nok av Putins terrorbombing av sivile, slik han også gjorde det i to kriger i Tsjetsjenia, i Syria, i Georgia, i Afghanistan, og nå i Ukraina.

Grønt lys fra Pentagon kan bety eskalering av krigen

USAs militære hovedkvarter, Pentagon. Foto: Pentagon Staff/AFP/NTB

– Når du må gå til angrep på sivile mål med terrorbombing, viser det hvor dårlig det egentlig står til. Det er mest et tydelig tegn på hvor desperate russerne er og hvor ille det står til. Russland har ingen militær kapasitet til å lykkes. Ukrainerne kommer ikke til å gi seg uansett. Det har vi også sett i tidligere kriger, at jo verre krigen farer frem, jo mer innbitt blir motstanden, sier Geir Hågen Karlsen.

Dersom USA nå gir Ukraina grønt lys til å slå ut vitale russiske mål i Russland, vil det kunne føre til en eskalering av krigen. Putin har truet Vesten mot at angrep mot Russland vil bli møtt med gjengjeldelse og enda hardere skyts.

Samtidig holdes Putin i sjakk av Nato, og spesielt USA, som ifølge militære eksperter er overlegen Russland i en eventuell militær konfrontasjon.

Putin har også truet med å bruke atomvåpen, men vet samtidig at USA og Nato vil svare kontant og massivt dersom Russland krysser den røde linjen.

Advarer mot full krig mellom Nato og Russland



Nato-sjef Jens Stoltenberg uttalte til NRK for to dager siden at han frykter en storkrig mellom Nato og Russland.

– Jeg frykter at krigen i Ukraina skal komme ut av kontroll, og spre seg til en storkrig mellom Nato og Russland. Natos viktigste oppgave er å hindre full krig i Europa. Det er noe vi jobber med hver eneste dag, sa Stoltenberg.

Han minnet samtidig om at verden står overfor en test på om frihet kan stå imot autoritære regimer, og at prisen for å la Putin vinner fram i Ukraina vil være svært høy.

Derfor fortsetter Nato å levere avanserte våpen til Ukraina og støtte landet så lenge det er nødvendig.

Video: Putin langer ut mot USA: – Hegemoniet vil ikke vare